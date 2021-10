POTEZ KOJI JE ODUŠEVIO SRBIJU! NOVAK NIJE IGRAO 2 MESECA I OVO JE REZULTAT TOGA: Medvedev ga izazvao, pa ostao bez teksta! (VIDEO)

Prošla su skoro dva meseca otkako je Novak Đoković odigrao poslednji zvanični meč - i izgubio od Danila Medvedeva u finalu US Opena - ali, sada je vreme za povratak, već sledeće nedelje u Parizu.

Na žrebu u subotu (12.00) saznaće ko ga čeka na putu ka novom rekordu po broju mastersa (Nadal i on imaju po 36), a do tada se u teniskoj akademiji Patrika Muratoglua priprema sa najozbiljnijim mogućim rivalom. U pitanju je upravo Medvedev, a u njihov strašni tenis uverio se i Didije Dešan.

Francuski selektor je imao privilegiju da gleda trening na kome je sve "prštalo" od prelepih poteza Rusa i Srbina, a delić toga smo videli i na društvenim mrežama.

Dobra vest je da je Đoković, uprkos velikoj pauzi, brzo došao do optimalnog nivoa forme, a to se naročito videlo po brzim refleksima i "odbrani" od forhenda Medvedeva. Sve ih je sustigao na osnovnoj liniji uz karakteristična proklizavanja, a na kraju i osvojio poen.

