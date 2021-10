HOROR ČUVENOG SPORTISTE: Odsekli mu ruku, a onda i obe noge zbog MRSA infekcije!

Nekadašnja zvezda profesionalnog rvanja prolazi kroz najteži period svog života.

Džejmsu Gafriju, kako mu glasi pravo ime, je nedavno konstatovana bolest MRSA koja je primorala lekarski tim da mu, u kratkom vremenskom periodu amputira obe noge.

Opaka bolest se tu nije zaustavila, već mu je kroz neko vreme amputirana i leva ruka.

"Očigledno je vreme da se očistim. Prošlog juna sam počeo da imam problema sa hodanjem i otišao sam kod hirurga. Utvrdio je da imam MRSA na obe noge i da ih je trebalo odmah amputirati. Promoteri mogu da vam kažu zajedno sa mojim vršnjacima da sam imao istoriju sa ovim i često bih otkazivao emisije zbog ovog stanja", otkrio je Rejv na društvenim mrežama.

