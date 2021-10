Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, pred početak mastersa u Parizu, još jednom je govorio o igranju na Australijan Openu.

Srbin je već nekoliko nedelja jedna od glavnih tema medija zbog odluke da ne otkrije javnosti da li je primio vakcinu, ili planira da to uradi.

- Kada ste poznata osoba i imate profil ličnosti koji je izborio određeni status u društvu, automatski dobijaš i dosta pažnje i to može da donese dosta dobrih stvari i beneficija, ali i stavlja dodatno breme na tebe jer ti utičeš na omladinu pre svega, koja želi da postane jednog dana kao ti. Sa druge strane se očekuje da na neki način daješ mišljenje o temama koje nisu tvoja uža struka. Trudio sam se da se držim podalje od svega, neko sam ko se dosta drži principa i vrednosti u životu, to je dosta zloupotrebljeno u prošlosti - rekao je Đoković i poručio da još uvek ne postoji zvaničnih informacija od organizatora prvog grend slema u sezoni:

Čekam da izađe zvanična objava i tek onda ću da donesem konačnu odluku. Na kraju krajeva, ne razmišljam samo o sebi već o svim teniserima. Svi smo kolege i trebalo bismo da se ujedinimo kada su važne stvari i odluke u pitanju. Tog zajedništva nažalost nije bilo u poslednjih 30-40 godina. Što se mene lično tiče, ne znam ništa za Australiju, pošto je bilo dosta promena, sve se okrenulo za 180 stepeni od uslova za koje smo čuli. Čekamo, treba svaki dan da se pojave vesti.

Novak je potom otkrio i da pokušava da izbegne bilo kakva pisanja o njemu.

- Ne čitam novine ni na telefonu, ni štampana izdanja. Ne gledam ni vesti na televiziji već nekoliko godina unazad. Zbog prisustva na društvenim mrežama dođem do informacija koje se provlače kroz medije. Ne mogu da kažem da me ne pogađa, čovek sam, imam emocije. Stalo mi je da se borim za pravdu i istinu, ali isto toliko mi je stalo šta ljudi misle o meni. Znam ko sam i šta sam, da grešim - grešim apsolutno. Pogađa me kada je nepravda u pitanju i kada se šire laži, ali to me neće sprečiti da se zalažem za stvare koje smatram da su ispravne - naveo je Đoković.

Prvi reket sveta će u Parizu odigrati prvi meč još od finala US Opena.

- Osećam se dobro na terenu ovih dana, imao sam trening setove koji su mi definitivno pomogli da uđem u stanje takmičarskog naboja i inteziteta. Nadam se da ću da počnem turnir sa dobrim kvalitetom igre, imam iskustvo igranja na ovom nivou i to može da mi pomogne da se prilagodim ovoj situaciji - zaključio je Novak Đoković.