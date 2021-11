ĐOKOVIĆ DOBIO PRVOG RIVALA U PARIZU: Ovaj teniser će na MEGDAN NOLETU! Nikada nije pobedio Srbina

Marton Fučovič je u prvom kolu pole velike borbe savladao Fabija Fonjinija rezultatom 2:1 - 6:1, 6:7, 7:6, posle dva sata i 45 minuta igre.

Mađar je rutinski dobio prvi set za samo pola sata, ali se Italijan probudio u nastavku, dobro namučio rivala, koji je na kraju ipak uspeo da se izbori za meč sa prvim teniserim sveta.

Marton je posle samo 20 minuta igre vodio 5:0. Fonjinija je mučila povreda, pa nije mogao da priži dostojan otpor rivalu.

