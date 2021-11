(UŽIVO) ĐOKOVIĆ POSLE SEDAM NEDELJA NA TERENU! Nije dobro počelo za Novaka i Filipa, Australijanci stigli do brejka

Novak Đoković izlašao na teren posle sedam nedelja pauze odnosno od poraza u finalu US Opena od Danila Medvedeva početkom septembra.

On u paru sa Filipom Krajinovićem igra protiv Australijanaca De Minora i Savila u prvom kolu dublova na mastersu u Parizu. Taj meč je na programu posle duela Nori (Velika Britanija) - Delbonis (Argentina) koji je Nori dobio sa 6:2, 6:1.

PRVI SET

Uspevaju Filip i Novak da smanje na 2:1, ali biće neizvesno do kraja seta da li će da uspeju da vrate brejk.

De Minor i Savil su potvrdili brejk i ekspresno stigli do 2:0 protiv srpske kombinacije. Na servisu je sada Filip Krajinović.

Đoković je prvi na servisu. I loše je počelo za srpski dubl jer su Australijanci došli do dve brejk lopte, ali obe su prokockali. Međutim, Nole je napravio duplu i Australijanci su poveli sa 1:0.

Puna je dvorana Bersi, a gledaoci su ovacijama dočekali Đokovića.

UOČI MEČA

Novak je prethodnih sedam nedelja proveo sa porodicom i prijateljima i tek je krajem oktobra počeo da trenira u Beogradu. Na prva dva treninga na Dorćolu sparingovao je sa Olgom Danilović.

Sedam dana je trenirao u Beogradu, da bi prošle sedmice otišao najpre na jug Francuske u Akademiju Patrika Muratoglua, a onda je doputovao u Pariz gde je u prtethodna tri dana sparingovao sa Filipom Krajinovićem i Grigorom Dimitrovim.

Đoković će do kraja sezone igrati na Završnom mastersu u Torinu i Dejvis kupu, a jedna od glavnih tema je da li će početkom 2022. putovati u Melburn na Australijan open.

U intervjuu koji je dao Blicu rekao je da će konačnu odluku doneti kada iz Australije stignu informacije o uslovima koji će, zbog pandemije korona virusa, vladati u Melburnu za vreme takmičenja.

- Pratim situaciju oko Australije i koliko sam razumeo konačna odluka Vlade Australije i Tenis Australije biće za dve sedmice, znači to je prva ili druga nedelja novembra. Ne verujem da će se nešto mnogo menjati uslovi u odnosu na ono što već znamo. Kao što je to bio slučaj i ove godine, biće dosta nekih restrikcija. Ono što sam čuo od svog menadžera koji je u direktnom kontaktu sa ljudima iz Federacije Australije jeste da oni pokuašvaju da poboljšaju uslove za sve. I za one koji su se vakcinisali i za one koji nisu - istakao je Nole.

Sezona se polako bliži kraju tako da ćemo uskoro saznati i Novakov plan za početak naredne godine.