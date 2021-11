ĐOKOVIĆ DOMINIRAO! Novak ubedljivo savladao Fučoviča - ZVOG OVOGA JE NAJBOLJI! (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković vratio se na teren i u prvom meču posle US opena savladao Mađara Martona Fučoviča 6;2, 4:6, 6:3, počevši nastup na Mastersu u Parizu.

Novak je odigrao solidan meč. Na početku je napravio brejk u drugom gemu, zatim isto ponovio u osmom, za vođstvo od 1:0. Pokušavao je Đoković da se razigrao, izalazio je na mrežu, prihvatao duže razmene i jedino što ga nije slušalo kako smo nabvikli je bekhend.

Najbolji teniser sveta je na startu drugog seta propustio priliku das uradio isto što u prvom setu. Mađara je u ključnim momentima drugog gema služio servis i zato je uspeo da se izvuče. Već u narednom gemu, uloge su zamenjene. Mađar je iskoristio pad u Novakovoj igri, napravio brejk, zatim ga potvrdio i poveo sa 3:1. Đoković od tada nije imao problem sa gemovima u kojima je servirao, ali nije došao u priliku za brejk, pa je meč otišao u treći odlučujući set.

Novak je želeo pobedu i to je jasno pokazao posle trećeg gema. Vezao je četiri poena od 0;30 i to strasno proslavio, što je diglo publiku na noge. Na krilima te energije Đoković je dobio i naredna četiri poena, čime je došao do brekjka i prednosti, koju je zatim nije potvrdio. Ipak, u narednom gemu usledio je treći uzastopni brejk, koji je bio dovoljan za Novakov trijumf.

Đoković će u trećem kolu u četvrtak, igrati protiv pobednika meča Gael Mofis - Anrea Manarino.