TRAGEDIJA: Hokejaš (24) kolabirao na utakmici, preminuo u bolnici!

Sadecki je kolabirao pre nekoliko dana u utakmici slovačkog kluba protiv Dornbirna u regionalnoj ICEHL ligi, koja se od 2003. do 2020. zvala EBEL liga.

- S tugom u srcu i žaljenjem objavljujemo smrt našeg igrača Borisa Sadeckog. Izražavamo najdublje saučešće porodici i prijateljima. Više informacija u ovom trenutku nećemo objavljivati ​​nakon konsultacija s Borisovom porodicom", objavio je klub na društvenim mrežama.

Very sad. 🇸🇰 F Boris Sadecky (@bratislavaCAPS) has passed away just at age 24.

Trencin-born center collapsed in @betathomeICE away game at @DECBulldogs on 29. Oct.

He played 52 games in the @khl_eng for @hcslovanba, before moving to the ICEHL he played in @Tipos_extraliga. pic.twitter.com/wTsxxZkFmo