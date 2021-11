UZNEMIRUJUĆI VIDEO: NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U RINGU! Bokser (24) PREMINUO nakon strahovitog nokauta! Sudija nije prekinuo borbu

Mladi bokser iz Zimbabvea Taurai Zimunja (24) preminuo je u ponedeljak od posledica brojnih udaraca koje je dobio tokom borbe koja je održana u subotu.

Mnogi smatraju da je ova tragedija mogla da se izbegne. Naime, ljubitelje boksa širom sveta zaprepastila je reakcija sudije, koji je morao ranije da prekine borbu.

Nesrećni Zmunja je u trećoj rundi primio nekoliko jezivih udaraca u glavu pre nego što je nokautiran. Sudija nije reagovao iako se jasno moglo videti da je bokser ozbiljno uzdrman.

TRAGIC: A boxer has died after a referee failed to stop a fight where he was visibly unable to continue. Taurai Zimunya, 24, was hospitalised at Parirenyatwa Hospital following the non-title bout in Borrowdale on Sunday. The boxing board said it was "shaken" by the incident pic.twitter.com/OpkTbKMw8v