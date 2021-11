TEŠKO DA ĆE OVO IKO DA PONOVI! Novak sedmu godinu završava kao PRVI NA SVETU!

Plasmanom u finale Mastersa u Parizu Novak Đoković je premašio sve, popravio dosadašnji svetski rekord po broju godina koje je završio kao prvi na ATP listi.

Dosad su samo Srbin i njegov idol Pit Sampras delili poziciju broj jedan, obojica su šest puta godinu završavali na liderskom mestu, a od danas je Novak pomerio i tu granicu - sedmu godinu je kralj! Nakon prolaska u finale postalo je jasno da ga ni Medvedev ne može ugroziti, ne može niko, niti je mogao, uzalud su se nadali, tako da možemo samo da konstatujemo još jedan nestvaran podvig našeg asa.

Ovako izgleda istorijski Novakov niz: prvi put je bio prvi na kraju 2011, pa 2012, onda i 2014. i 2015, a onda 2018, 2020. i 2021.

Teško će ovaj niz bilo ko ikad da dostigne.

ATP je posebnim tvitovima i objavama obavestio teniski svet, ljubitelje ovog sporta i javnost, o veličanstvenom dostignuću jednog od najvećih sportista svih vremena.

He's made history once again 🙌@DjokerNole clinches year-end No. 1 in the @FedEx ATP Rankings for a record-breaking seventh time! 👏 pic.twitter.com/HaXhuVicoE