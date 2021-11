FILIPOVIĆ PRESREĆAN: Nikada u istoriji Srbija nije imala tri tima u Ligi šampiona!

"Potvrda kvaliteta našeg vaterpola".

Bivši reprezentativac Srbije u vaterpolu Filip Filipović smatra da se nikada, ni u jednom drugom sportu u Srbiji, nije desilo da naša zemlja ima tri predstavnika u Ligi šampiona.

Srbija ove godine sa kragujevačkim Radničkim, Novim Beogradom i Crvenom zvezdom ima najviše predstavnika u elitnom takmičenju od svih evropskih zemalja.

- To je potvrda, ne samo trenutnog kvaliteta našeg vaterpola, već i same organizacije, odnosno Vaterpolo saveza Srbije koji je definitvno poslednjih godina dao do znanja da upravo kroz klubove želi da podigne nivo ovog sporta u zemlji. Sve ovo pozitivno što se dešava dolazi i kao neki priprodan sled okolnosti i ulaganja koje je država omogućila da bismo danas imali tri predstavnika u Ligi šampiona - rekao je Filipović.

Proslavljeni igrač je svestan da je dugačak put ka oporavku srpskog vaterpola.

- Moramo da budemo čvrsto sa obe noge na zemlji. Znamo gde je bio srpski vaterpolo do nedavno uz sve uspehe, medalje i istinske podvige ne samo seniorske, već i ostalih reprezentativnih selekcija. Mislim da smo sada na dobrom putu. Ali, taj put je dugačak i želeo bih da posle ide uzlaznom linijom - istakao je bivši kapiten naše selekcije

- Kao što možemo da vidimo, u vaterpolu se neke stvari rešavaju mnogo brže nego u nekim drugim sportovima. Svedoci smo da posle svega par godina ulaganja određeni rezultati su i te kako vidljivi. Renesansu ćemo doživeti kada budemo mogli da kažemo da su klubovi stabilni i da funkcionišu već nekoliko godina na jednom vrhunskom nivou. Međutim, sve ovo što se trenutno dešava je upravo dokaz da se nesumnjivo ide ka tome.

