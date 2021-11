Zar još uvek postoji dilema koje najveći? Novak oborio novi REKORD i ostavio Rafu i Rodžera u prašini!

Nas je odavno razuverio, ali čini se da svet tek sada spoznaje njegovu dominaciju.

ovak Đoković stremi ka tome da postane najbolji teniser svih vremena, a po mišlenju dobro dela stručne javnosti on to već jeste.

Ipak, ostatak smatra da su mu za to potrebni još neki rekordi, dok ona slabašna manjina smatra da ni tada neće biti najveći.

Srbina sa druge strane ti zli jezici uopšte ne zanimaju i on pored njihovih komentara obara rekorde i pomera granice.

Poslednji od njih je napravio osvajanjem mastersa u Parizu, čim je potvrdio da će i narednu 2022. godinu započeti na prvom mestu ATP liste.

To je za Novaka ukupno 11 godina u kojoj je u nekom momentu bio prvi na ATP listi, čime je oboren rekord Rafaela Nadala, koji je to uradio u 10 godina.

Dakle, Đoković je u periodu od 2011. do 2016. godine, u nekom momentu, držao prvu poziciju, a to je ponovio od 2018. do 2022. godine.

