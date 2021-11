(UŽIVO) Novak nastavlja udarno, kreće u pohod na završni Masters! ĐOKOVIĆ - RUD (1:0)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković započei je učešće na završnom mastersu u Torinu duelom sa Kasperom Rudom iz Norveške.

TOK MEČA:

DRUGI SET:

1:0 - BREJK ZA NOVAKA! Iako nije mirisalo na to, Đoković nije odustao ni na 30:0, već je nastavio da pritiska protivnika koji na 30:30 nije uspeo da pogodi jedan težak smeč. Ubrzo smo videli i prednost Srbina koju je veoma teško uzvratiti. Videćemo šta ima da ponudi Rud.

PRVI SET:

7:6 - SET ZA ĐOKOVIĆA! Ovo je bila jedna klackalica koja je na kraju ipak poslužila Novaka. Prvo je Nole imao mini brejk, a onda u dva navrata i Rud, ali su četiri poena u nizu odlučila ko će do prednosti.

6:6 - Igraće se taj-brejk. Prilično dobro udara sa osnovne linije Norvežanin i drama sada dostiže vrhunac.

6:5 - Može Đoković lako do ovog seta, jer je lako stigao i do ovog gema. Još jedna brza sekvence i taj-brejk je obezbeđen.

5:5 - Odoše dve set lopte! Novak je bio jako blizu da nastavi svoj nalet, da slomi otpor protivnika koji se pokazao veoma tvrdim u krucijalnim momentima. Pasing šot iz trka je sredio njegove muke za izjednačenje, pa imamo još jedan egal i veoma zanimljivu završnicu seta.

5:4 - Umalo je Đoković od gotovog napravio veresiju, jer je od 40:0 stigao do 40:30, ali je rešio sve to bez daljih komplikacija.

4:4 - Sada se i sam Rud oslanja na servis i uspeva da prekine Novakov niz. Tri asa i imamo izjednačenje.

4:3 - Ovo je bilo ekspresno. Za manje od minutu, stigao je Nole i do preokreta. Rastu procenti ubačenog prvog servisa.

3:3 - RIBREJK ZA ĐOKOVIĆA! Ovo je sada onaj momenat kada mašina počinje da se pali. Dva puta je uhvatio protivnika na krivoj nozi, omogućio sebi dve brejk lopte od kojih je odmah prvu iskoristio i vratio stvari u egal.

2:3 - Đoković je sve sigurniji i procentar ubačenog prvog servisa je sve veći. Nakon nule, sada je Rud osvojio samo poen, ali i dalje je u prednosti od jednog brejka.

1:3 - Ponovo uspeva norveški predstavnik da iskontroliše situaciju i osvoji novi gem. Izuzetno se kretao u nekoliko poena, uz jedan pasing šot i skraćenu lopticu je stigao do 40:15, a onda i do očuvanja prednosti.

1:2 - E, sada je ovo već mnogo bolje. Đoković dolazi do prvog gema sa četiri vezana poena i smanjuje prednost Ruda. Prvi servis je i dalje na niskih 30 odsto.

0:2 - Ušao je Norvežanin silovito i u drugi gem, ali se i on susreo sa poteškoćama. Ipak, on je uspeo da sačuva svoj servis i da potvrdi stečeno.0:1 - BREJK RUDA NA STARTU... Novak je izabrao da servira prvi i osvojio svoj servis gem. Nije baš odmah proradio prvi udarac, pa se Đoković posle 30:0 suočio sa brejkom loptom do koje je protivnik stigao forend dijagonalom. Imamo neočekivan početak meča.

0:0 - Novak je izabrao da servira prvi.

Iako veteran među osmoricom učesnika, Đoković važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje ATP finala. Ukoliko mu to pođe za rukom, Đoković će šesti put osvojiti titulu, po čemu bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom.

Ipak, Novak nije slavio na završnom ATP turniru još od 2015. godine.

Kasper Rud je ove sezone osvojio pet titula, od toga četiri na omiljenoj mu šljaci. Ima skor 53-15, ali se na Grend slemovima nije proslavio. Ima samo osminu finala u Melburnu.

