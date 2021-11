ZATO JE NAJBOLJI NA SVETU! Nole se oglasio i spomenuo rekord koji NE SME DA SLAVI: 'To je teniska životna priča'

Najbolji teniser planete Novak Đoković i zvanično je dobio pehar za najboljeg igrača na kraju godine.

Njemu je pehar predat posle prve pobede na Završnom mastersu u Torinu, gde je savladao Kaspera Ruda u dva seta posle sat i po igre.

Novak u ponedeljak započinje svoju 347. nedelju na prvom mestu ATP liste, a ove godine sedmi put završava godinu kao najbolji igrač planete.

Time je prestigao Pita Samprasa i postao rekorder po broju ovakvih priznanja.

"Preponosan sam ovim dostignućem. Imam godinu više na prvom mestu od mog idola Pita Samprasa koji me je motivisao da igram tenis. Teško je osvrnuti se i potpuno doživeti to dostignuće dok si na turniru. Ne mogu sebi da dozvolim da previše slavim. Uskoro me čeka novi izazov za koji moram da se pripremim. To je teniska životna priča. Ne samo ovo dostignuće, već i sve uspehe ću razumeti kasnije kada budem ostavio reket", rekao je Novak nakon pobede nad Norvežaninom.

Sampras je do sada šest puta bio prvi na svetu po završetku teniske sezone.

Podsećamo, Đoković u Torinu juri i rekord Rodžera Federera po broju titula sa Završnih mastersa. Švajcarac ih ima šest, a Novak pet.