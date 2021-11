JEDAN JE NOLE! Prvi teniser sveta u polufinalu Mastersa u Torinu!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković došao je do polufinala Mastersa u Torinu, pošto je u drugom meču Zelene grupe savladao Rusa Andreja Rubljova 6:3. 6:2, zadržavši maksimalan učinak.

Prvi duel Srbina i Rusa počeo je brejkovima. Obojica su slabo servirala pa je Andrej oduzeo swrvis Novaku, a ovaj mu se prvom prilikom revanširao i u narednom gemu napravio preokret i poveo sa 2:1.

U četvrtom gemu Đoković je imao novu šansu da oduzme servis Rubljovu, ali je tada nije iskoristio. Brejk se čekao sve do osmog gema, kada je Đoković oduzeo servis Rusu i zatim sigurnim servisom zaključio prvi deo igre.

Prvi brejk u drugom setu desio se u trećem gemu, a prethodila mu je jedna od najboljih defanziva godine, koju je odigrao najbolji teniser planete, Na drugi koji je odliučio ceo meč čekalo se do sedmog gema.

Novak će u poslednjem kolu Zelene grupe igrati sa Kameronom Norijem, koje je zamenio povređenog Stefanosa Cicipasa, a taj meč na programu je u petak.

Drugi set

5:2 - Novak ima dva brejka prednosti

4:2 - Deset asova je Novak odservoirao do sada

3:2 - Rubljov je potezom u poslednjem poenu naterao Đokovića da mu aplaudira

3:1 - Brejk je potvrđen bez izgubljenog poena

2:1 - Novak je odigrao jednu od najboljih defanziva godine, a zatim napravio brejk

1:1 - Odličan servis gem prvog igrača sveta

Nothing like a serious top spin lob to end a rally…great shot @DjokerNole https://t.co/zp8YUviYyD — Dr. Shriram Nene (@DoctorNene) 17. новембар 2021.

0:1 - Rubljov je dobio prvi gem, deluje da će Rus igrati bolje

6:3 - Siguran gem za prvog tenisera sveta, koji posle 35 minuta završava prvi deo igre

5:3 - Izlaskom na mrežu Novak je iskoristio brejk loptu. Inače, nema dugih poena, mnogo greše obojica

4:3 - Bilo je 30:30, ali je Novak sa dva od tri asa u gemu završio posao

3:3 - Andrej je dobro odservirao gem i prvi put sprečio brejk priliku za Đokovića

Na tribinama je i Novakova supruga Jelena

3:2 - Novak ima jedan viner do sada a Rubljov pet

2:2 - Rubljov greši iz forhenda, Novak više iz bekhenda, a srpski teniser nije iskoristio brejk loptu

2:1 - Čim Đoković pogodi prvi servis sve je mnogo lakše

1:1 - Novak je ekspresno vratio brejk. U tome mu je pomogao i Rubljov, duplom greškom i lošim udarcima

0:1 - Novak je dobio samo poen u kom je odservirao as

Prvi set

ATP je objavio snimak uz opis: "Zatišje pred buru"

Posle uspešnog starta na kome je nadigrao Kaspera Ruda sa 2:0 (7:6, 6:2) Novak Đoković nastavlja pohod ka sedmoj tituli na Završnom turniru mečom sa Andrejem Rubljovim.

Ruski teniser je u prvom kolu savladao Stefanosa Cicipasa sa 2:0 po setovima 6:4, 6:4 za nešto više od 90 minuta igre.

Ovo će biti prvi duel prvog i petog tenisera na svetskoj listi jer Đoković i Rubljov do sada nisu odmeravali snage na terenu.

Prošle godine je Rus debitovao na završnom turniru, i izgubio je sva tri meča – od Nadala, Tima, kao i od Stefanosa Cicipasa, iako je u tom duelu imao i meč loptu. Tada je odservirao duplu grešku, a upravo je servis bio ključni udarac za njegov revanš Grku u Torinu – 6:4, 6:4.

Rubljov nije u dobroj formi u završnici sezone, zapravo još od finala Sinsinatija. Na US openu je ispao od Tijafoa u trećem kolu, u Indijan Velsu od Tomija Pola već u drugom kolu, a pravi pad usledio je u dvorani – u Moskvi, Sankt Peterburgu i Parizu dobio je zbirno jedan meč (Ilju Ivašku), a gubio je od Manarina, Van de Zandshulpa i Frica.

RUSKA MAŠINA Interesantne činjenice: Rus iz svakog dela terena igra agresivno. On svaku loptu, gde god na terenu da se nalazi, udara iz sve snage, njegov tempo je neverovatan, pogotovo na startu meča. Međutim kako meč odmiče, tako ruski teniser pravi sve više grešaka, pa je to idealna prilika za svakog protivnika da sve to propisno "kazni".

