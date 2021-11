UŽIVO! NOVAK PRAVI BREJK: Đoković - Rubljov (6:3, 4:2)

0:1 - Rubljov je dobio prvi gem, deluje da će Rus igrati bolje

Drugi set

6:3 - Siguran gem za prvog tenisera sveta, koji posle 35 minuta završava prvi deo igre

5:3 - Izlaskom na mrežu Novak je iskoristio brejk loptu. Inače, nema dugih poena, mnogo greše obojica

4:3 - Bilo je 30:30, ali je Novak sa dva od tri asa u gemu završio posao

3:3 - Andrej je dobro odservirao gem i prvi put sprečio brejk priliku za Đokovića

