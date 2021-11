Đoković prokomentarisao vakcinaciju i izjavu Kirjosa: 'Nisam to očekivao od njega...'

Noletu je ostao još samo jedan meč u grupi završnog Mastersa protiv Kamerona Norija koji je odmenio Stefanosa Cicipasa.

Australijanac Nik Kirjos se u poslednje vreme bavi svime, osim tenisom. U jednom podkastu je, ipak, promenio ploču "neprijateljstva" i izjavio da svako ima pravo da ima svoj stav o vakcinaciji, pa i Novak Đoković kojeg je osudio zbog istih reči izgovorenih uoči Australijan Opena.

Đoković se nasmejao na tu konstataciju i naglasio da će uvek biti za slobodu govora i izbora, ali i da nije takav stav očekivao od Kirjosa.

- Nisam očekivao to od njega. Kakav je stav imao prema meni poslednjih godina, nisam to očekivao. Moram da budem sada saglasan sa njim. Svako ima pravo i slobodu da izabere šta hoće, nije bitno da li sam to ja ili neko drugi. Nije ni bitno da li je vakcinacija u pitanju ili nešto drugo. Moraš da imaš slobodu da sam za sebe izabereš. U ovom slučaju, šta stavljaš u svoje telo. Uvek sam to propagirao i uvek ću biti za slobodu govora i slobodu izbora jer je to krajnji cilj za srećan i miran život - kazao je Novak.

