DA SE NAJEŽIŠ! Ovo je MMA BORAC koji je zaklao lekara zbog korone!

MMA borac Akmal Hožijev uhapšen je zbog sumnje da je zaklao lekara zbog spora oko vakcina protiv koronavirusa. Uzbekistanac je priveden na američkom pacifičkom ostrvu Guam.



Akmal Hožijev, koji sebe naziva „nevakcinisanim ubicom“ i koji je na društvenim mrežama delio postove protiv vakcinisanja rođen je u Samarkandu u Uzbekistanu, a pre odlaska na ostrvo Guam radio je u Rusiji, na aerodromu Pulkovo u Sankt Peterburgu, navodi britanski list "The Sun".

Policijska uprava Guama uhapsila je Hožijeva prekrivenog krvlju u njegovom stanu 7. novembra, navodi "Guam Daily Nevs". Beživotno telo radiologa Mirana Ribatija kasnije je pronađeno u lokvi krvi blizu stepeništa unutar istog stambenog kompleksa. Svedok kojeg citira list rekao je da su Hožijev (27) i Ribati (44) počeli da se svađaju oko vakcinacije tokom večeri nakon što su se vratili sa plaže.



- Više vam ne verujem - tvrdi jedan od svedoka, kako je čula da je Hožijev rekao Ribatiju.

