UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Sportista BRUTALNO PRETUKAO ženu, beba je bila na kauču, a drugo dete se sakrilo

Stejsi, koji je igrao za Sent Luis Ramse i Njujork Džetse, snažno je nekoliko puta udario šakom u glavu svoju bivšu devojku Kristin Evans (30), a potom je divljački bacio prema TV-u koji je pao na nju. Ona ga je sve vreme uzaludno molila da prestane.

Detalje njihove svađe zabeležile su sigurnosne kamere iz stana, a navodni razlog brutalnog napada bivšeg NFL igrača je ljubomora. Sve to desilo se dok je njihov petomesečni sin bio na kauču nekoliko metara dalje.

- Molim te, prestani - govorila je Stejsijeva partnerka.

This happened to my best friend Kristin in front of their child. Now that a federal warrant has been issued, she feels safe sharing this. #ZacStacy is on the run from Florida in Nashville, TN. Please expose this monster and help catch him pt 2 pic.twitter.com/F6pFgp2aZC