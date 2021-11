NOVAK RAZBIO BRITANCA: Đoković ODUVAO Norija i najavio obračun u polufinalu!

Đoković je i pre meča sa Britancem obezbedio plasman u polufinale gde će mu rival biti Aleksander Zverev u subotu od 21 čac. Srpski teniser je prvi put igrao protiv Norija koji je odigrao sezonu karijere i protiv

Tok meća:

Drugi set:

6:1 - Kraj meča!

5:1 - Definitivno želi što pre Đoković da završi treći meč u Torinu. Podsetimo i pre ovog duela, Novak je imao obezbeđeno polufinale koje je na programu u subotu.

4:1 - Najduži gem od početka meča. Vodila se velika borba iz koje je Đoković izašao kao pobednik. Dve brejk lopte nije iskoristio, ali za Srbina je važila treća sreća, pa je sada Novak blizu pobede.

3:1 - Posle prvih problema koje je Novak imao na servisu, vratio se na redovno stanje i bez problema je stigao do novog gema.

2:1 - Nekoliko dobrih poena i prilika za Norija da pokaže šta sve može da uradi dok se brani. Odlično se snašao i smanjio prednost prvog tenisera sveta.

2:0 - Prva brejk lopta za britanskog tenisera na ovom meču. Iako je Đoković pogodio pet od sedam prvih servisa našao se u problemu, ali je Nori propustio priliku da izjednači.

1:0 - Ne ide nikako Norija večeras. Nakon slabog prvog seta, drugi je otvorio duplom greškom i novim pretrpljenim brejkom. Deluje da je odlučio da zaigra znatno agresivnije u odnosu na prethodni deo meča, što je protiv Novaka mač sa dve oštrice. U međuvremenu, pojavio se snimak koji je nastao pre meča na kojem Đoković razgovara sa legendom italijanskog fudbala.

Prvi set:

6:2 - I sreća je bila na Novakovoj strani u poslednjem gemu prvog seta. Đoković je poveo rezultatom 1:0 i to za manje od 30 minuta igre.

5:2 - Uzvraća Britanac, ali ovaj gem sa "nulom" je samo produžio trajanje prvog seta. Ukoliko ne bude drastične promene, Novak će uskoro imati 1:0.

5:1 - Sa lakoćom prvi teniser sveta dolazi do poena i gemova. Vezao je sedam zaredom i još jednom je bez izgubljenog poena osvojio gem.

4:1 - Bez izgubljenog poena Đoković je osvojio gem na servisu rivala i sada već ima ozbiljnu prednost u prvom setu.

3:1 - Odlično igra Đoković na početku meča, što svakako ne olakšava situaciju njegovom protivniku. Gemovi kratko traju, a Srbin lako dolazi do poena. Iz četvrtog gema zdvaja se fantastičan volej, ali i prvi čelendž koji je Novak tražio na završnom turniru u Torinu.

2:1 - Evo i prvog gema za Britanca. Nekoliko dobrih servisa su omogućila Noriju da "probije led" protiv Novaka. Videćemo da li će biti opušten u nastavku meča.

2:0 - Prvi asom na meču, srpski teniser je osvojio poslednji poen u prvom gemu u kojem je servirao.

1:0 - Odmah brejk! Kao da se uplašio Nori zbog činjenice da preko puta njega stoji Novak Đoković. U prvom gemu je napravio duplu servis grešku i omogućio rivalu brejk.

Teniseri su izašli na zagrevanje.

