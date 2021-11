(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - NORI: Novak bez milosti!

Đoković je već obezbedio plasman u polufinale gde će mu rival biti Aleksander Zverev, međutim, prethodno će srpski teniser, prvi put u karijeri odmeriti snage sa dvadesetšestogodišnjim Britancem rođenim u Južnoj Africi.

Novak Đoković - Kameron Nori 6:2, 1:0

Tok meća:

Drugi set:

1:0 - Ne ide nikako Norija večeras. Nakon slabog prvog seta, drugi je otvorio duplom greškom i novim pretrpljenim brejkom. Deluje da je odlučio da zaigra znatno agresivnije u odnosu na prethodni deo meča, što je protiv Novaka mač sa dve oštrice. U međuvremenu, pojavio se snimak koji je nastao pre meča na kojem Đoković razgovara sa legendom italijanskog fudbala.

Prvi set:

6:2 - I sreća je bila na Novakovoj strani u poslednjem gemu prvog seta. Đoković je poveo rezultatom 1:0 i to za manje od 30 minuta igre.

5:2 - Uzvraća Britanac, ali ovaj gem sa "nulom" je samo produžio trajanje prvog seta. Ukoliko ne bude drastične promene, Novak će uskoro imati 1:0.

5:1 - Sa lakoćom prvi teniser sveta dolazi do poena i gemova. Vezao je sedam zaredom i još jednom je bez izgubljenog poena osvojio gem.

4:1 - Bez izgubljenog poena Đoković je osvojio gem na servisu rivala i sada već ima ozbiljnu prednost u prvom setu.

3:1 - Odlično igra Đoković na početku meča, što svakako ne olakšava situaciju njegovom protivniku. Gemovi kratko traju, a Srbin lako dolazi do poena. Iz četvrtog gema zdvaja se fantastičan volej, ali i prvi čelendž koji je Novak tražio na završnom turniru u Torinu.

2:1 - Evo i prvog gema za Britanca. Nekoliko dobrih servisa su omogućila Noriju da "probije led" protiv Novaka. Videćemo da li će biti opušten u nastavku meča.

2:0 - Prvi asom na meču, srpski teniser je osvojio poslednji poen u prvom gemu u kojem je servirao.

1:0 - Odmah brejk! Kao da se uplašio Nori zbog činjenice da preko puta njega stoji Novak Đoković. U prvom gemu je napravio duplu servis grešku i omogućio rivalu brejk.

Teniseri su izašli na zagrevanje.

Another first meeting 🙌@cam_norrie takes on @DjokerNole in the final singles match of the group stages at the #NittoATPFinals!



Stream live from Turin -->> https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/Wk6cm4a2LZ