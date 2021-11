SVI ŽELE DA UPOZNAJU NOVAKA: Đoković ćaskao sa legendom Milana!

Novak je obezbedio plasman u polufinale gde će sastati sa Nemcem Aleksandrem Zverevom.

Naravno Đoković je glavna atrakcija u Torinu, svi žele da se upoznaju sa njim, pa je tako i legenda Milana Paolo Maldini proćaskao sa njim na italijanskom.

Il Capitano, Paolo Maldini 💚🤍❤️



Everyone wants to meet @DjokerNole