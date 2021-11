ŠOU u Torinu: Novak jednom rečenicom NASMEJAO SVE U HALI!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Kamerona Norija rezultatom 2:0 u poslednjem meču grupne faze u Torinu, a onda je usledio šou sa novinarom nasred terena.

Blistao je Srbin večeras, a i pored toga što je ovo bio samo "revijalni" meč, Đoković je pokazao visoku dozu profesionalizma iza 68 minuta savladao svog protivnika.

A onda je usledilo nešto što je nasmejalo sve one koji su ostali u dvorani da čuju šta to Novak ima da kaže posle trijumfa nad Norijem.

Nargiso: "Ti lasciamo andare a riposare, Nole"

Djokovic: "Perché? Voglio ancora parlare. Ti faccio io le domande: come stai? Tutto bene? Analizza la mia partita"

Diego:"Mi piace come stai giocando, con l'aggiunta del serve & volley. Mi ricordi il mio tennis". Nole apprezza 😁😁😁 — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) 19. новембар 2021.

We let you go to rest, Nole" Djokovic: "Why? I still want to talk. I'll ask you the questions: how are you? Are you okay? Analyze my game"

Prvo je novinar rekao ovo:

- Puštamo te da se odmaraš, Nole - a onda je Srbin uzvratio:

- Zašto? Ja želim da pričam. Kako si ti? Jesi dobro? Analiziraj moju igru - a onda je to Diego i uradio:

- Prokomentarisao sam tokom meča i čini mi se da ti vrlo dobro menjaš ritam igre. Sviđa mi se kako izvodiš servis volej. Podsećaš me na moj tenis - rekao je novinar po imenu Dijego, a onda je usledio njegov odgovor publici.

- Vi ne poznajete Dijega, a ja ga znam već 15 godina. Slobodno ako želiš, dogovori se sa sa mojim trenerom, pa budeš drugi trener kako bi se spremili za sutra. Sviđa mi se kako ste dobro analizirali moju igru - upitao je Đoković, ali je italijanski novinar imao spreman odgovor:

- Hvala ti na ovom trenutku zabave u razgovoru - rekao je i nasmejao celu dvoranu pa i Srbina.

Pre celokupnog spektakla, Novak je opisao kako se osećao na terenu.

- Probao sam da ne razmišljam o polufinalu, Nije lako izaći na teren i znati da ste se već kvalifikovali. Zadovoljan sam jer sam odradio profesionalno ovaj meč, sačuvao energiju za subotu.Hteo sam da dam sve od sebe i da prikažem publici dobar tenis. Nisam želeo da provedem mnogo na terenu, igrao sam prvi put sa Norijem, ali sam ga dobro prostudirao. Međutim, zadovoljan sam, ide sve bolje i bolje na ovom turniru, podižem nivo igre - istakao je Nole, a onda je odgovorio i na pitanja o sutrašnjem protivniku.

- Radujem se susretu sa Zverevim. Biće to dobar meč, a on je sigurno jedan od najboljih igrača sveta i jedan od najboljih servera. Međutim, zadovoljan sam, ide sve bolje i bolje na ovom turniru, ali sada slede dva najvažnija meča. Uslovi za igru su jako brzi, videćemo kako će biti - podvukao je najbolji teniser planete.

Ne krije Đoković i da je

- Uvek kažem da mi je Italija drugi dom, dolazio sam ovde kao dečak, pre više od 20 godina. Pričam italijanski i to mi pomaže da se konektujem sa publikom. Veoma mi je drago što se uspevam u tome.