(UŽIVO) BORBA TITANA! Đoković - Zverev igraju za FINALE ZAVRŠNOG MASTERSA U TORINU! Novak nakon velike DRAME IZJEDNAČIO U SETOVIMA! (1:1)

Srpski teniser Novak Đoković igra u Torinu polufinalni meč Završnog Mastersa u Torinu protiv Nemca Aleksandra Zvereva.

TOK MEČA:

TREĆI SET:

2:4 - Uspeva Nole da dođe do gema na svoj servis, ali problem je što je u brejku zaostatka, pa mu je pre svega prioritet oduzimanje gema na servis Nemca. U ovom trenutku to deluje prosto nemoguće. Osim što je Zverev dobar u odbrani, ono što je sve iznenadilo je to što je dobio više dugih poena od Novaka, što je inače bila Novakova jača strana.

1:4 - Nemac ne posustaje, ne daje Novaku ni šansu za brejk. Iga Nole sada dobro, ali Nemac je prosto nepogrešiv.

1:3 - BREJK! Nemac pravi prvi brejk na meču i sve je bliži velikom finalu. Može li Novak do novog preokreta?

1:2 - Jedanaest asova za Nemca u ovog meču. Ponovo se igra sjajno i sigurno na svoj servis baš kao na početku meča. Jedna greška može da reši pitanje pobednika ovog meča.

1:1 - Novakova serija od 4:0 nakon serija Zvereva od čak 6:0. Dosta kvalitetan i dobar tenis igra se u Torinu. Deluje da će jedan gem u ovom setu rešiti pitanje drugog finaliste Završnog mastersa u Torinu.

0:1 - Otvorio je set Zverev duplom servis greškom, ali onda je ubacio prvih pet servisa i tako došao do prvog gema u ovom setu.

DRUGI SET:

6:4 - Novak je iskoristio petu set loptu u ovom gemu i tako došao do izjednačenja u setovima. Treći set će odlučiti finalistu turnira u Torinu i Rusovog protivnika za trofej na Završnom mastersu.

5:4 - BREJK! Novak je uspeo da napravi brejk i sada će servirati za izjednačenje u setovima! Pravo niotkuda Nole je uspeo da se podigne i dođe do brejka u ovom setu.

4:4 - Dolazi Đoković do gema bez izgubljenog poena, da li je sada vreme za brejk?

3:4 - Novak ne igra toliko loše večeras koliko je Zverev odličan. Nikako Đoković da nađe rešenje za veoma raspoloženog Nemca.

3:3 - Teško dobijen gem za Novaka, Nemac prosto igra bez greške. Dok Zverev "čisti" linije, Novak se muči sa svakim osvojenim poenom. Nadamo se da će Đoković imati snage da dođe do prokreta večeras.

2:3 - Novak nema rešenje za brutalnog Nemca koji večeras igra na svom najvišem nivou. Osim odličnog napada, po čemu je prepoznatljiv, Zverev igra odlično u odbrani što dosta nervira Đokovića.

2:2 - Muči se Novak u ovom setu, Nemac igra perfektno.

1:2 - Uspeo je Novak da dođe do 40:30 i zapreti Nemcu, ali kada god je dramatično Zverev podigne nivo igre i odličnim servisom dođe do poena. Novakova nervoza donosi puno grešaka Srbina, Zverev na visokom nivou večeras. Novak se sada bori i sa samim sobom i neverovatnom nervozom koja nije karakteristična za njega.

1:1 - Novak je imao malo muke u ovom gemu. Deluje dosta nervozno i ljuto na sebe, Nemac koristi situaciju i juri brejk u drugom setu.

0:1 - Prvi gem u drugom setu pripada Nemcu koji je u ozbiljnoj seriji sada. Novak pod hitno mora da podigne nivo igre ukoliko želi finale Završnog mastersa.

PRVI SET:

6:7 - Nemac je osvojio taj-brejk i sada je na set od finala sa Rusom!

6:6 - Imao je Nole 30:0, ali Nemac je sa četiri brza poena odveo ovaj set u taj-brejk.

6:5 - Uspeo je Novak da sačuva svoj servis i odbrani dve brejk lopte u ovom gemu. Imao je Nemac 40:15, ali onda je Đoković pojačao prvi servis i sa četiri vezana poena došao do novog gema. Pritisak je sada na Nemcu koji servira za ostanak u setu.

5:5 - Propustio je Novak set šansu, prvu na meču. Imao je Đoković brejk šansu na 30:40, ali Nemac je pojačao servis i stvari vratio na mesto kako njemu odgovaraju.

5:4 - Servisom od 208 kilometara na čas Novak overava i ovaj gem u kome je dopustio samo jedan poen Zverevu i to svojom greškom prilikom smeča na 40:0. Manji pad koncentracije Nemac nije znao da iskoristi.

4:4 - Perfektan gem Zvereva, Novak ne uspeva konkretnije da zapreti Nemcu čiji je procenat uspešnosti prvog servisa na veoma visokom nivou.

4:3 - Ima je Nemac 30:15 u ovom gemu, ali onda je Novak dodao gas i sjajnim prvim servisom došao do preokreta. Ponovo je prošao gem bez brejk šanse.

3:3 - Do sada najuzbuljiviji gem, ali i dalje bez brejk šanse. Propustio je Nole šansu da zapreti Nemcu po prvi put u meču.

3:2 - Posle drugog asa na meču Novak vraća prednost. Na svoj servis Đoković je u dosadašnjem okršaju izgubio samo dva poena i to posle drugog servisa.

2:2 - Servis Nemca je na ovom meču baš kao i tokom celog turnira na visokom nivou da mu ni Novakov ritern ne može za sada ništa.

2:1 - Prve poene na Novakov servis osvojio je Nemac u ovom gemu, ali nije bilo previše uzbzđenja, Đoković je lako došao do novog gema na svoj servis i za sada se igra bez brejk šanse.

1:1 - Istom merom vratio je i Nemac. Dva servis vinera i dva asa za Zvereva i njegov prvi gem u meču.

1:0 - Ubedljiv gem za Novaka, bez ijednog izgubljenog poena Đoković otvara ovaj okršaj. Ovo je prvi meč na turniru gde nije brejknut na prvi servis.

Švajcarac poslao podršku Novaku pred meč sa Zverevim.

U prvom polufinalu Rus Danil medvedev lako je izašao na kraj sa Kasperom Rudom, pa će sutra u borbi za trofej odmeriti snage sa boljim iz večerašnjeg okršaja.

Novak i Zverev su se samo ove godine već sastali četiri puta i Nemac je slavio samo jednom, a to je bilo ono čuveno polufinale u Tokiju. Naneo je Saša tada Novaku možda i jedan od najvćih poraza u karijeri. Što se prošlosti tiče, do pre godinu dana gotovo je bio egal u međusobnim duelima, ali onda je Novak "dodao gas" i statistiku okrenuo u svoju korist.

Što se Završnog turnira u Torinu tiče Đoković još nije izgubio ni set, a pobede je upisao protiv Ruda, Rubljova i na kraju Norija, za prvo mesto u svojoj grupi.

Nemac je sa dve pobede uspeo da prođe dalje. Nakon što je Beretini odustao, Zverev je doživeo poraz od Medvedeva, a onda je u odlučujućem meču za polufinale savladao Huberta Hurkača.

Autor: