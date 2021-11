ŠOK! Kineski novinar podelio sa čitavim svetom gde je i šta radi TENISERKA zbog koje je CELA PLANETA na nogama! (VIDEO)

Ceo svet je ustao kako bi se pronašla Šuai Peng, čak je i najbolji teniser sveta Novak Đoković apelovao na sve da što pre nađu devojku o kojoj bruji cela planeta, a sada su isplivali novi snimci koji pokazuju gde se ona nalazi!

Naime, dvojica kineskih novinara objavila su snimke teniserke i tako poslali poruku celom svetu

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk



- Nabavio sam dva video klipa na kojima se vidi kako Šuai Peng večera sa svojim trenerom i prijateljima u restoranu. Video sadržaj jasno pokazuje da su snimljeni u subotu po pekinškom vremenu - napisao je ispod svoje objave.

Hu Siđin, novinara "Global Tajmsa", ide dalje i objavljuje neke fotografije na kojima uverava da je to „trenutno stanje” teniserke.

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh