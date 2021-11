JAVILA SE NESTALA TENISERKA: Posle optužbi da je silovana, želi samo jedno!

Šuai je putem video poziva rekla da je bezbedna i da se dobro oseća, saopštio je Međunarodni olimpijski komitet.

MOK je objavio i fotografiju video poziva na kojoj se vidi nasmejana teniserka.

“Ona je dobro, što je bila naša glavna briga“, navodi se u saopštenju, koje je smirilo mnoge ljubitelje tenisa.

„Na početku 30-minutnog razgovora, Peng je zahvalila MOK-u na brizi za zdravlje. Objasnila je da je bezbedna i dobro, da živi u svom domu u Pekingu, ali da bi volela da se njena privatnost poštuje u ovom trenutku. Ona radije provodi vreme sa prijateljima i porodicom sada. Ipak, nastaviće da se bavi tenisom”, navodi se u saopštenju MOK.

