VILANDER SE NE SMIRUJE! Opet govori protiv Đokovića: Šveđanin zna koji je Srbinov NAJVEĆI PROBLEM!

Mats Vilander, nekada legendarni igrač, a sada teniski analitičar izjavio je da se mladi teniseri više ne plaše Novaka Đokovića.

Šveđanin je potom obrazložio svoje mišljenje

"Najveća razlika je u tome što momci koji su iza Novaka, sada veruju da mogu da ga pobede na svakoj podlozi u bilo kom trenutku. Mislim da ga se više ne plaše, osim u situaciji kada se igra četvrti ili peti set na grend slemu. Videli su najbolju tenisku sezonu ikada tokom 2021. Ipak, na kraju, Novak je izgledao pomalo ranjivo na US Openu i na Završnom mastersu. Možda čak i na Olimpijskim igrama. Možda je bila loša ideja što je išao u Tokio. Izgledalo je kao da je posle toga izgubio malo samopuzdanja. Ipak, bila je ovo neverovatna godina za Novaka, koji ne izgleda ni dan starije od 24 godine, a ima 34", rekao je Vilander.

Dotakao se i učešća Đokovića na Australijan openu.

"Ne znam šta će Novak da uradi. To je grend slem na kojem je imao najviše uspeha. To je mesto na kome bi mogao da osvoji 21. titulu. Ali istovremeno, on razmišlja o svom zdravlju, dugoročno o budućnosti. Ne bi me iznenadlio da Novak ne ide. Da li će to biti loše po turnir? Da, na jedan način. Ali istovremeno bismo dobili šansu da dobijemo novog grend slem šampiona", zaključio je Vilander.