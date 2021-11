KAKAV SKANDAL! KOLEGA OPTUŽIO ĐOKOVIĆA DA JE PLAĆENIK: Napao ga jer IGRA ZA SRBIJU u Dejvis kupu?!

Novak Đoković je navikao na razne vrste udara, ali ovako nešto još nije iskusio.

Novak Đoković ističe da mu je najveća čast kada igra za reprezentaciju Srbije, pa tako i posle naporne sezone ima snage da nosi naš grb i vodi nas do uspeha u Dejvis kupu!

Ipak, nekima to očigledno smeta, a sve više "otrovnih strelica" stiže iz Australije. Već nedeljama traje politička kampanja protiv Đokovića povodom njegove odluke o učešću na Australijan openu, ali to izgleda nije jedina tema. Sada je njihov bivši teniser Sem Grot prozvao Đokovića zbog igara u Dejvis kupu (!?).

Naime, reformisani Dejvis kup je pred selidbom u Abu Dabi, a to se prvo nije dopalo Lejtonu Hjuitu, pa njegovom kolegi Semu Grotu koji je u svemu video zaveru u kojoj učestvuje i Srbin.

"Mogu da vam kažem koji igrači će se pojaviti na dvonedeljnom turniru u Abu Dabiju. To su isti oni koji trenutno brane takmičenje jer su plaćeni za to, da podrže nešto što se zove Davis Cup by Rakuten Finals", počeo je Grot za "Tennis Head" i nije propustio priliku da u sve to uplete Đokovića.

"Ovo nije Dejvis kup, ali pojaviće se igrači kao što je Đoković, koji je komentarisao Lejtonove komentare, rekao da je turniru potrebna promena, prilagođavanje i da se igra u različitim gradovima, a zatim u jednom finale".

Dobro je poznato da je u reformi Dejvis kupa učestvovao Đerar Pike, a veruje da je novac dobio upravo iz Abu Dabija.

"Nemam dokaze za to, ali verujem da se nešto dešava u ovom pravcu pošto njegova kompanija Kosmos troši mnogo novca i ima finansijsku podršku u Abu Dabiju. Takođe, momak koji želi manje turnira tokom godine, kraću sezonu, navija za nešto što će se igrati sredinom decembra. To je veoma kontradiktorno", zaključio je Grot.

Podsetimo, Đoković je sa reprezentacijom Srbije uz mnogo sreće prošao grupnu fazu, uz pomoć Rusije, a komentarišući novi format rekao je da prethodni nije išao u korist igrača i da je zato podržao promene.

I sam ima predlog.

"Nije mi se svideo ni format koji smo imali pre dve godine kada je jedna država ugostila 16, ili 18 timova. Ovo sada mi se sviđa sa tri različite zemlje organizatora grupnih faza, a pitam se: Zašto ne još više? Zašto ne bi imali šest različitih zemalja za svaku grupu? Puno je interesa za Dejvis kup sa Bliskog Istoka. Ekonomski su jaki i mogu da finansiraju zahteve koji su potrebni za organizaciju takvog događaja. Pitanje je da li pratiš novac, tradiciju, ili tražiš balans između ta dva. To je uvek veliko pitanje, naravno da ima puno različitih mišljenja. Ja sam negde između...", rekao je srpski as.