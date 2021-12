UŽIVO! SRBIJA - KAZAHSTAN 6:7 (5:7), 6:4, 3:0! Bravo, Mišo! Kecmanović ima brejk u odlučujućem setu! Novak na nogama!

Dejvis kup reprezentacija Srbije u Madridu igra četvrtfinale ovog takmičenja protiv Kazahstana.

TOK MEČA KECMANOVIĆ - KOKUŠKIN

3. SET

3:1 - Nažalost, Kecmanović nije iskoristio pet brejk lopti u ovom gemu. Kukuškin je prekinuo niz od sedam izgubljenih gemova.

3:0 - Perfektan start Kecmanovića u trećem setu, potvrdio je brejk laganim servis gemom.

2:0 - Brejk Kecmanovića! Miša je stekao tri vezane brejk lopte, a iskoristio je treću! Cela klupa Srbije je na nogama!

1:0 - Sjajan uvod Kecmanovića, bez većih problema je dobio prvi gem u odlučujućem setu!

2. SET

6.4 - Tako je! Miša je brejkom dobio drugi set! Ovo je bio neverovatan gem. Čak 22 poena su viđena, a Kecmanović je petu brejk loptu pretvorio u set!

5:4 - Savršen gem za Mišu! Kecmanović je u naletu i sada je prebacio pritisak na Kukuškina.

4:4 - Brejk Kecmanovića! Pravo niotkuda srpski teniser stiže do brejka. Kukuškin je do sada sjajno servirao, ali je u ovom gemu to uradio nešto slabije.

3:4 - Sjajan gem za Kecmanovića, da li može da donese preokret? Kecmanović je odservirao tri asa uzastopnce, a onda je iz defanzive sjajnom forhend paralelom dobio savršeni gem.

2:4 - Kukuškin je neumoljiv, ne prepušta ni promil šanse Kecmanoviću za eventualni brejk.

2:3 - Četvrtim asom u meču Kecmanović smanjuje rezultat.

1:3 - Kukuškin je potvrdio brejk i sada se nalazi na dobrom putu da reši meč u dva seta.

1:2 - Brejk za Kukuškina! Kecmanović je poveo sa 30:0, ali je onda izgubio naredna četiri poena.

1:1 - Kecmanović je sjajno ušao u gem, poveo sa 0:30, ali je onda Kukuškin sjajno odservirao u naredna četiri poena.

1:0 - Kecmanović uzima prvi servis u drugom setu posle pet minuta borbe.

1 SET

6:7 - Prvi je Kukuškin napravio mini-brejk i poveo sa 2:0. Kazahstanac drži prednost i na promeni strana vodi sa 4:2. Kecmanović je smanjio na 4:3, ali nikako da dođe do poena na servis Kukuškina. Mini-brejk za Mišu! Pri rezultatu 3:5 Kecmanović je uspeo da oduzme poen Kazahstancu i smanji na 4:5.

Ipak, Kukuškin odmah pravi novi mini-brejk i vodi sa 4:6. Kecmanović je smanjio na 5:6, ali nije uspeo da spase drugu set loptu.

6:6 - Igrać se taj-brejk.

5:6 - Kukuškin je osvojio još jedan gem bez izgubljenog poena.

5:5 - Posle velike borbe Kecmanović je stigao do novog gema i izjednačenja.

4:5 - Kukuškin bez izgubljenog poena dobija novi gem.

4:4 - Miša Kecmanović je as servisom završio svoj servis.

3:4 - Velika šteta, Kecmanović je bio u igri za novi brejk, ali nije uspeo da odgovori na drugi servis Kukuškina.

3:3 - Bravo, Mišo! Kecmanović je prekinuo nalet Kukuškina. Kazahstanac je imao brejk loptu, ali je uspeo sjajno da se izvuče i zatim uzme svoj servis.

2:3 - Preokret Kukuškina, osvojio je 12 od poslednjih 13 poena. U naletu je kazahstanski teniser.

2:2 - Šteta, Kecmanović je sa nulom izgubio svoj servis, samim tim i brejk prednosti.

2:1 - Prvi gem koji uzima Kazahstan. Kukuškin bez izgubljenog poena smanjuje rezultat u prvom setu.

2:0 - Kecmanović je potvrdio brejk. Poveo je sa 30:0, potom izgubio dva poena, ali se sa dva vezana poena izvukao.

1:0 - BREJK! Kecmanović je već u prvom gemu napravio brejk! Kukuškin je imao 40:15, ali je Miomir smirenom igrom stigao do brejka!

Pored Novaka Đokovića, u singlu će igrati Miomir Kecmanović, što je svakako iznenađenje koje je priredio selektor Viktor Troicki.

Kecmanović će u prvom meču igrati protiv Mihaila Kukuškina, zatim će Novak Đoković na megdan Aleksanderu Bubliku, dok će u dubli igrati Nikola Ćaćić i Novak Đoković protiv Andreja Golubjeva i Aleksandra Nedovjesova.

Srbija i Kazahstan su jednom do sada igrali u Dejvis kupu, i to 2016. godine kada je Srbija slavila sa 3:2.

Kao i te godine, Kazahstan i sada zastupaju prvi reket Mihail Kukuškin i dubl Anrej Golubjev - Aleksandr Nedovjesov. Jedina razlika je što je drugi singl sada Aleksandr Bublik. Kukuškin je trenutno 182. igrač sveta, dok je Bublik sada 36. na ATP listi.

Kazahstanski dubl se dobro kotira, Golubjev je trenutno 28. dubl igrač na svetu, a Nedovjesov 72.

Za razliku od Inzbruka, u glavnom gradu Španije biće i publike, te će ambijent biti primerniji važnosti mečeva.

