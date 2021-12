TAKO JE! ĐOKOVIĆ IZJEDNAČIO! Nole održao čas tenisa, odluka o polufinalu pada u dublu

Dejvis Kup reprezentacija Srbije u četvrtfinalu ovog takmičenja igra protiv Kazahstana.

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, doneo je izjednačenje u duelu sa Kazahstancima, pošto je ekspresno završio posao protiv Aleksandra Bublika u dva seta 6:3, 6:4.

Pošto je prethodno Miomir Kecmanović izgubio u maratonskom meču protiv Mikaila Kukuškina, o polufinalisti Dejvis Kupa odlučiće dubl!

TOK MEČA:

Drugi set:

5:4 - Imao je Novak brejk loptu koja je ujedno bila i šansa da se završi meč. Kazahstanac je spasio i devetu brejk šansu od početka meča.

5:3 - To i čini Đoković i to bez izgubljenog poena! Bublik će servirati za ostanak u meču.

4:3 - Dva poena za Novaka na servisu rivala, ipak najbitnije je da Đoković osvaja gemove u kojima on servira.

4:2 - Siguran je i Đoković! Bližimo se kraju meča, kako sada stoje stvari...

3:2 - Prvi put od početka meča Bublik je osvojio gem bez izgubljenog poena. Stigao je do novih aseva i u nastavku seta će pokušati da vrati brejk.

3:1 - Potvrdio je urađeno u prethodnom gemu. Đoković!

2:1 - Brejk! astavlja Bublik da "bombarduje" snažnim i preciznim servisima. Stigao je do dvocifrenog broja as udaraca, ali ne vredi mu to kada je na drugoj strani najbolji riterner na svetu.

1:1 - Bublik je prvi put od početka meča ozbiljnije napao Novaka dok servira, stigao je i do prve brejk lopte, ali Novak se izvukao iz prve teže situacije. Da nimalo nije bilo naivno moglo je da se vidi i po reakciji selektora Viktora Troickog kada je skočio da proslavi osvajanje poena.

0:1 - Od 0:40, do 30:40 je stigao Đoković, a onda - as Kazahstanca. Deveti na meču u kom za sada ima šest duplih grešaka.

Prvi set:

6:3 - Kraj seta! Posle 37 minuta igre, Novak vodi as 1:0 u meču u kojem pobeda produžava šanse Srbiji za polufinale Dejvis Kupa.

No sweat for Novak 💪



The opening set goes the way of the world No.1 ➡️ 6-3#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/gK9TTVzhUP — Davis Cup (@DavisCup) 01. децембар 2021.

5:3 - Dve vezane set lopte je dobio Đoković pošto je Bublik napravio nove dve duple greške. Kazahtanac se izvukao, ali je Novak stigao do još jedne prilike. U ovoj situaciji za njega nije bila treća sreća, a nije uspeo da iskoristi ni četvrtu i petu. Bublik je produžio set, a od početka meča je spasio već osam brejk lopti.

5:2 - Samo jedan poen do sada je Novak izgubio na prvom servisu (11/12)! Najbolji teniser sveta je na korak od osvajanja prvog seta.

4:2 - Puno se uzda u servis Aleksndr Bublik, upravo zahvaljujući njemu je stigao do drugog gema na meču.

4:1 - Ni u prvom gemu nije bilo velike opasnosti. Od tog trenutka, Novak je sve sigurniji u gemovima tokom kojih poeni počinju njegovim servisom.

3:1 - Brejk! Sada nije bilo spasa za Bublika koji je dodatno pomogao Đokoviću da dođe do brejka prednosti. Treću duplu grešku je napravio Kazahstanac u drugom servis gemu, pa iako je spasio prvu, nije mogao drugu brejk loptu.

2:1 - Ovo je već bolje u odnosu na prvi gem. Jeste Novak izgubio prvi poen u gemu, ali lagano je stigao do novog vođstva.

1:1 - Napravio je dve duple servis greške Bublik, ali je uspeo da se izvuče. Dve brejk lopte je imao Đoković, ali prvi duži gem pripao je Kazahstancu.

1: 0 - Meč je počeo gemom u kojem je Đoković servirao i, za razliku od prethodnih duela na ovogodišnjem Dejvis Kupu, Novak nije bio siguran. U prvom poenu je volejom poslao loptu u mrežu, a napravio je i duplu grešku. Ipak, as udarac mu je pomogao da dođe do gema.

Nakon maratona i teškog poraza Miomira Kecmanovića od Mikaila Kukuškina u tri seta, posle skoro tri i po sata igre rezultatom 6:7(5:7), 6:4, 6:7(11:13), na teren će izaći Novak Đoković, koji ima pritisak da pobedi i ostavi reprezentaciju u igri za polufinale.

Najbolji tenser sveta za rivala ima Aleksandera Bublika, 36. tenisera sveta.

All hail Mikhail 🤪



Four match points saved, Kukushkin serves up a "crazy" victory for Kazakhstan#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/x11osBZRx8 — Davis Cup (@DavisCup) 01. децембар 2021.

Đoković je po dolasku reprezentacije Srbije iz Insbruka u Madrid najavio da Srbiju čeka težak duel protiv najpotcenjenije ekipe na takmičenju.

Govoreći konkretno o svom meču protiv Bublika, poručio je da njegov protivnik može da bude i te kako nezgodan, posebno zbog činjenice da nema šta da izgubi.

- Igramo protiv ekipe koja je verovatno najviše potcenjena na Dejvis Kupu. Oni su pobedili svoju grupu, imaju Bublika koji je izuzetno nezgodan igrač, ima mnogo snažan servis, zna da rizikuje, može da bude opasan u ovim uslovima. Gledao sam prvih nekoliko mečeva, imao je izuzetno visok nivo tenisa. Neće imati šta da izgubi, ići će na pobedu protiv mene - rekao je Đoković uoči meča.

On je takođe otkrio da su on i prijatelji iz nacionalnog tima uvežbavali kombinacije za dubl meč, a upravo to bi moglo da bude i presudno..

Ukoliko Đoković pobedi Bublika, a realno je da očekujemo da će do toga i doći, meč parova odrediće polufinalistu. Prijavljeno je da za Srbiju igraju Đoković i Ćaćić, a za Kazahstan Golubjov i Nedovjesov.

