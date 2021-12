TENISKA BOMBA STIŽE IZ ATP! NOVAK ĐOKOVIĆ IDE U AUSTRALIJU: Ovo je čekao ceo svet - Nole igra za Srbiju!

Nema više dileme - Novak Đoković putuje u Australiju! Ako je tokom prethodnih meseci bilo spekulacija hoće li se najbolji teniser sveta pojaviti na tom kontinentu na početku 2022. godine zbog najava o obaveznoj vakcinaciji, sada je sve jasno.

Novak Đoković predvodiće Srbiju na ATP kupu početkom naredne godine, potvrdio je organizator takmičenja!

Prvi igrač sveta i osvajač 20 grend slemova zvanično se našao na spisku igrača za ATP kupu, koji će se od 1. do 9. januara igrati u Sidneju. Stoga, to navodi na jednostavan zaključak:

.@DjokerNole's inclusion for January's ATP Cup means he now appears likely to chase a record-breaking 21st major at the Australian Open.



Djokovic hadn't publicly committed to defending his title in Melbourne, or revealed his vaccination status.



