FEDERERU JE BILO TEŠKO ZBOG POJAVE ĐOKOVIĆA: Novinar uzburkao javnost!

Kleri je u njoj opisao odnos koji Federer, ali i Rafael Nadal, ima prema Novaku Đokoviću.

"I Rafa i Rodžer imali su komforno detinjstvo sa mnogo izbora. Đoković je došao iz zemlje rastrzane ratom i nije imao izbora. Samo je hteo – i morao – da uspe".

Upadljiva je bila razlika u načinu na koji je Federer čestitao Nadalu na 20. grend slem tituli u poređenju s time kako je čestitao Đokoviću.

"Nadal je bio prvi veliki Rodžerov izazivač. Baš kada se Rodžer pomirio sa time, pojavio se Đoković, i Federeru je bilo teško to da prihvati. Takođe, Rafa se uvek sa mnogo poštovanja odnosio prema Federeru, a Đoković je pravio te imitacije, što se možda Federeru nije dopalo", dodaje Kleri.

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done!