DO PRE DVE GODINE JE BILA MUŠKARAC: Sada je kao žena jedna od najboljih u plivanju, cilja i OLIMPIJSKE IGRE

Izvesna Lija Tomas pomela konkurenciju na državnom prvenstvu univerziteta Amerike.

Lija Tomas je plivačica o kojoj bruji planeta poslednjih dana. Ne samo zbog njenih sjajnih i vrhunskih rezultata u bazenima, već i zbog činjenice da je do pre dve godine bila muškarac.

This is ridiculous. So unfair on hard-working women swimmers. https://t.co/CxljrCLv2c — Murdo Fraser (@murdo_fraser) 07. децембар 2021.

Lija Tomas (22), koja je rođena kao Vil Tomas, nedavno je pomela konkurenciju na državnom prvenstvu amerikih univerziteta. Pobedila je na tri trke i postavila rekorde takmičenja. Do ovog šampionata takmičila se kao muškarac ispred Univerziteta Pensilvanija i nije ostvarivala zapažene rezultate. Otkad je promenila pol dobila je dozvolu da se takmiči kao žena i otada počinje njena dominacija u američkom plivanju.

Don't let people tell you this isn't completely absurd.



"Lia Thomas won the 200-yard freestyle in 1:41.93 at the Zippy Invitational in Akron, Ohio, on Saturday to break the school’s all-time mark and establish the best time in the nation this season." https://t.co/JfIhP2Ymjc — Colin Wright (@SwipeWright) 09. децембар 2021.

- Zahvaljujući nastupima na susretu "Zippy Invitational" u disciplinama 200 i 500 slobodno, Lija Tomas dobiće priliku da postane prva transrodna studentkinja sportiskinja koja će biti među najboljim plivačicama u SAD. Čak i šampionka države - saopštili su sa Univerziteta Pensilvanija.

Lija Tomas takmičila se u trkama na 200, 500 i 1.650 jardi. U najkraćoj disciplini bila je sedam sekundi brža od drugoplasirane, na 500 jardi čak 14 sekundi, a na najdužoj deonici drugoplasiranoj je pobegla neverovatnih 38 sekundi. Plivala je i u štafeti koja je na trkama 200 i 400 jardi završila na četvrtom mestu.

Woman who used to compete as a man smashes two women's swimming records and leaves rivals 'floundering'.



This is not OK. This can never be OK. Most of the population know it is utter madness. But many are simply too scared to say so out loud. https://t.co/fiOO1XcipN — Paul Embery (@PaulEmbery) 07. децембар 2021.

Veliki broj Amerikanaca u komentarima smatra da Lija Tomas veliku prednost u odnosu na konkurenciju ostvaruje jer je rođena kao muškarac, ima jače telo, duže ruke i noge.

- Spoznaja da sam transrodna bacila je sumnju na stvari u koje sam bila sigurna. Pitala sam se hoću li nastaviti da plivam i kako će to izgledati - komentarisala je mirno Lija.

*NEW COLUMN*

If Michael Phelps began competing as a transgender woman, all hell would break loose – so why is nothing being done to stop trans athletes like Lia Thomas from destroying women's sport?https://t.co/bWMB8PG4Rs pic.twitter.com/HH56nZHdBk — Piers Morgan (@piersmorgan) 07. децембар 2021.

Tomasova je prva transrodna žena koja se takmičila unutar NCAA okvira od 2019. godine, kada se u konferenciji Doline Misuri nadmetala Natali Fehi iz savezne države Ilinoj.

