VLAHOVIĆ UGROZIO I RONALDOV REKORD! Nastavlja dominaciju na terenu, postigao još dva gola

Srpski napadač je najpre duplirao je vođstvo "ljubičastih" u 51. minutu meča sa Salernitanom (za 2:0), a onda pogodio i u smiraj meča, stavio tačku na ubedljivu pobedu ekipe (na kraju 4:0) koju nezadrživo gura ka Top 5 klubova na tabeli.

Kod prvog gola, sjajno je odreagovao kada je dobio loptu na dvadesetak metara od gola, solo akcijom iznenadio čuvara i golmana gostiju - pokazao kakav je majstor fudbala.

Gađao je Vlahović "levicom" dalji ugao, uspeo je da se pozicionira golman Salernitane, međutim ne i da zaustavi perfektan udarac fenomenalnog golgetera.

Nuevo gol de Vlahovic. Cantada o no del portero, hay que quedarse con lo poquito que necesita para cargar la pierna, para generar ocasión, para encontrar puerta y tener muchísimo gol. 14 en 17 partidos esta temporada. Yo no me lo pensaba y lo traía al Atleti, sin dudarlo. pic.twitter.com/DQdfWKEP7L