SRBIJA JE POSTALA ŠAMPION SVETA U SPORTU ZA KOJI NISTE NI ČULI! Nikola i Bogdan uzeli zlato i POSTALI ŠAMPIONI

Srbija je prvak sveta! I to u sportu za koji verovatno većina ljudi nije ni znala da postoji, a igrali su nešto slično kao deca.

Srpski par Nikola Mitro i Bogdan Marojević savladao je Rumune Apora Đordeaka i Sabolsa Ilješa sa 2:1 u finalu Svetskog prvenstva u tekbolu.

Tekbol je sport u kome je cilj da prebacite fudbalsku loptu preko specijalno dizajniranog stola i da ona kada pređe u polje protivnika padne na pod. Razne varijacije na tu temu se igraju po terenima i dvorištima u Srbiji, a sada imamo i svetske šampione.

2021 World Championships - Men's Doubles | Final Match | Bogdan Marjevic / Nikola Mitro 🇷🇸 vs. 🇷🇴 Apor Gyorgydeak / Szabolcs Ilyes 🔥🏆

•

Stay tuned for more highlights from the event 📲

•#Teqball #WorldIsCurved #Teq #Lifestyle #21WCH #TeqballWCH pic.twitter.com/JG3LT6uLHV