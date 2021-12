POSLE TUČE SRPKINJA I HRVATICA U BAZENU, Nikola Rađen poručuje: To nije ništa strašno!

Vaterpolisti Nikola Rađen i Vuk Milojević istakli su da tuča srpskih i hrvatskih vaterpolistkinja nije nikakva novina u njihovom sportu.

- Akteri ovog nemilog događaja su iz Srbije i Hrvatske pa je to već samo po sebi interesantno i privuklo je više pažnje. Svi mi znamo da je vaterpolo pun fizičkog kontakta, duela, to je naporan sport i ponekad se ovakve scene dogode. Nije isključeno da ga možda ima više u muškom delu vaterpola, ali se na kraju sve završi fer plejom, kao što smo imali situaciju da vidimo u Sentešu. Te situacije su normalne. To nije ništa strašno - kaže nekadašnji srpski reprezentativac Nikola Rađen.

Čuveni vaterpolista naglasio je da se retko dešava da sudijama promaknu greške.

- Voda otežava ili olakšava i većinu stvari sudija vidi. I na vrhunskom nivou kao što mi igramo retko se desi da neko prođe nekažnjen - kaže Rađen.

Reprezentativac Vuk Milojević naglasio je da koškanja u bazenu nisu strana u vaterpolu.

- Dešava se, jako je grub sport, dosta tih stvari prolazi u vatepolu. Naporan je sport. Imali smo mi dosta sličnih sukoba. Dešava se i na kraju se sve završi fer plejom. Sve ostaje u bazenu. Veoma smo korektni jedni prema drugima pa se posle izljubimo i sve bude kako treba - kaže Vuk Milojević.

Da podsetimo, meč između srpske Vojvodine i hrvatskog Jadrana izmakao je kontroli, kad su se sportistkinje potukle tokom meča. Kako je kasnije istaknuto, meč je rešen u korist srpske Vojvodine, a sportistkinje su se odmah nakon toga izmirile.