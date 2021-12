ZBOG NJE JE BIO ŠOKIRAN I NOLE: Prvi intervju teniserke koja je zaprepastila svet!

Ona je 2. novembra na kineskoj društvenoj mreži "Veibo" objavila da ju je zlostavljao bivši vicepremijer Kine Džang Gaoli, a potom je uputila i pismo svetskog teniskoj federaciji. Objava je ubrzo izbrisana, njeni nalozi ugašeni, a reč "tenis" je postala zabranjena na toj mreži.

Tridesetpetogodišnja Kineskinja je u objavi otkrila da ju je Gaoli napao pre više od deset godina, dok je bio član Komiteta Komunističke partije Kine u Tjanđinu, i da se dugo nisu videli ni čuli. Međutim, kada se Gaoli penzionisao pre tri godine, pozvao je Peng u svoj dom, na partiju tenisa sa njegovom ženom i večeru.

Kineskinja je zatim tvrdila da ju je tog dana Peng primorao na seksualni odnos, kao i da je zbog toga pristala da bude njegova ljubavnica, sve do nedavno. Ona je zatim dodala da nema dokaze za pomenute tvrdnje, jer se, pored ostalog, Gaoli plašio da Peng snima njihova viđanja.

U međuvremenu su se pojavili snimci na kojima se vidi da je teniserka živa i zdrava, ali su svi odmah posumnjali da se iza njenog nestanka krije ozbiljnija priča.

Na njen nestanak je reagovao i Novak Đoković, koji je rekao da je šokiran tom informacijom.

Peng skoro mesec ipo dana nije viđena u javnosti, sve do nedelje kada ju je na aerodromu zapazila jedna novinarka.

Ćingćing Čen, videvši teniserku, odmah je prišla i pokušala da sazna šta se zaista desilo.

#PengShuai speaks to the media for the first time since posting her explosive allegations. The reporter interviewing her is from a Singaporean newspaper that is blocked in China. Peng talks about her accusation and her life since posting it on Weibo (PART 1) pic.twitter.com/9nSN0sUl1Z