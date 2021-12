NOVAK ODUSTAJE OD AUSTRALIJE? TENISER ŠOKIRAO IZJAVOM: Đoković spasao Srbiju u POSLEDNJI čas, ali imamo šansu ako...

Već 1. januara 2022. startuje ATP kup, a ukoliko se najbolji teniser sveta tamo ne pojavi, jedna ekipa će se posebno obradovati.

Još devet dana je ostalo do početka 2022. godine, a to znači da je isto toliko vremena preostalo i do starta ATP kupa u Sidneju.

Na tom turniru u Australiji bi trebalo da nastupi i Novak Đoković kao vođa Srbije, u sklopu priprema za Australijan open, a sve nakon velikih dilema da li je najbolji teniser vakcinisan i da li će moći da otputuje u tu zemlju. A sada znamo da bi Srbija mogla i da odustane od ATP kupa!

Takav scenario nije isključen, tvrdi malo poznati bugarski teniser. Dimitar Kuzmanov je 187. igrač sveta, ali se nada nastupu na ATP kupu, koji će sigurno dogoditi ukoliko Đoković odustane od tog turnira.

On je za portal "Tenis kafe" otkrio na koji način se Đoković prijavio za ATP kup, čime je praktično "ugurao" Srbiju u žreb ispred Bugarske.

"Mi smo prve rezerve za ATP kup. Imamo šansu da zaigramo tamo ako budemo imali sreće. Proverili smo, prema pravilima ATP-a nećemo biti kažnjeni ako odustanemo od drugih turnira da bismo nastupili na ATP kupu", počeo je Kuzmanov.

Ekipe na ATP kupu se rangiraju spram svog najbolje rangiranog igrača, pa je tako Srbiji bilo zagarantovano prvo mesto u žrebu ukoliko se Đoković prijavi. A malo je nedostajalo da do toga ne dođe.

Sada Bugari kao prve rezerve čekaju da vide hoće li jedna od ekipa odustati i otvoriti mesto za njihovo učešće.

"Cicipas je imao operaciju zgloba ruke pre nekoliko nedelje, a Novak Đoković se prijavio bukvalno u poslednjem trenutku pre nego što je istekao rok za prijave. I to nas je sklonilo sa liste učesnika. Imamo odličnu šansu da nastupimo ukoliko jedna od tih ekipa, Grčka ili Srbija, ne bude igrala", rekao je Kuzmanov.

Iako su Đoković i Srbija prijavljeni za ATP kup, i dalje je moguće da naša selekcija ne zaigra u Sidneju, upravo ukoliko bi Novak rešio da ne dođe u Australiju. Njegov status po pitanju vakcinacije je i dalje nepoznat, pa se zato Kuzmanov očito nada da će ekipa predvođena Grigorom Dimitrovom upasti u takmičenje kao zamena za našu ekipu.

Naravno, nade Bugara važe i za odustajanje i nekog drugog "prvog reketa" ekipa od preostalih učesnika, ali očito Kuzmanov veruje da bi baš Đoković (ili Cicipas) mogao da preskoči ATP kup...

