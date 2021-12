EVO KO JEDVA ČEKA DA SE POVUKU! Kada Novak, Rafael i Rodžer odu biće to VELIKA STVAR za TENIS!

Danil Medvedev smatra da se ništa strašno neće desiti kada se "velika trojka" povuče.

Strahuju svetski stručnjaci od toga da će tenis "propasti" kada se Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer povuku sa velike scene. Ipak, potpuno drugačije mišljenje ima drugi teniser sveta Danil Medvedev.

- Odlazak 'velike trojke", kada se to desi, biće velika stvar. Neće postati mlađi, ali i dalje igraju veoma snažno i osvajaju Grend slemove. Međutim, čini mi se da je istorija čiklična. Kada su završili karijere Boris Beker i Ivan Lendl, svi su bili zabrinuti za budućnost tenisa. Zamili su ih Pit Sampras i Andre Agasi... Uvek dolaze novi veliki šampioni i tenis je bio sve popularniji - rekao je Medvedev za "Sport Ekspres".

Iako će odlazak Nadala, Novaka i Rafaela biti strahovit udarac za tenis, Medvedev veruje da će ljudi nastaviti da prate "beli sport" u istoj meri.

- Naravno, Novak, Rodžer i Rafa su oborili sve zamislive i nezamislive rekorde, ali sam siguran da će posle njihovog odlaska doći novi heroji i da će naterati ljudi da se zaljube u teni - aludirao je Rus.

Medvedev je u finalu US opena savladao Novaka Đokovića i tako mu oduzeo "kalendarski slem". Ujedno, to je i najveća pobeda za Rusa u karijeri.

- Bilo je mnogo lepih pobeda, ali izdvojio bih onu protiv Novaka Đokovića u finalu US Opena. Prvo, igrao sam sjajno, a drugo jer je to za mene bio najbitniji meč u godini. Možda je bilo drugih mečeva u kojima sam delovao bolje, ali mi nisu ostali u pamćenju kao taj - zaključio je on.

