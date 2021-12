MMA ZAVIJEN U CRNO! Vatrogasac i borac nastradao u bizarnoj nesreći u vozilu koje je održavao!

Pored toga što se borio u ringu, Henri je radio kao vatrogasac na severozapadu Lujizijane četiri poslednje godine i bio je dežuran u subotu. Posle eksplozije pogođen je u glavu, brzo je prebačen u bolnicu, ali je nažalost podlegao povredama.

.@SFD_FIRE_EMS pays respects to South Bossier Fire Dist. #2 firefighter Jessie Henry, who died Saturday from injuries suffered when a tire on a fire truck exploded while he was working on it. His body is headed to Little Rock for autopsy. pic.twitter.com/2L0QQ1wDPE