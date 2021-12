ONI SU NOĆNA MORA NOVAKU, RODŽERU I RAFI: Zbog ove PETORICE najveći nisu mogli da spavaju!

Zajedno su Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer osvojili čak 60 grend slem titula. Zbog toga se ovaj period u istoriji tenisa naziva i "zlatnom generacijom". Sa pravom.

Srbin ima priliku da ih prestigne već na Australijan openu, ukoliko bude igrao tamo, a dok se to čeka stigli su zanimljivi podaci. Objavljena je lista petorice tenisera koji imaju najviše pobeda protiv "velike trojke".

Na listi se nalaze dva imena koja su iznenadila mnoge. Zaboravili su na nekadašnjeg prvog igrača planete i čoveka koji ima košmare od srpskog asa. Možda se i vi iznenadite.

Ovako izgleda ta lista:

LEJTON HJUIT

Na petom mestu je ujedno i jedino iznenađenje - Lejton Hjuit. Australijanac je bio u vrhu dok se nije pojavio Federer. Na početku njihovih okršaja je Lejton imao veliku prednost, dobio je sedam od devet duela (7-2), ali je Švajcarac brzo napravio preokret, dobio je narednih 16 od 18, od čega 15 u nizu.

Hjuit je protiv Novaka igrao sedam puta i slavio je jednom, dok je Rafu pobedio četiri puta u 11 mečeva. Njegov procenat pobeda protiv "velike trojke" je 31.1 odsto. Ukupno ima 14 trijumfa.

ŽO-VILFRED CONGA

Četvrti je Žo-Vilfred Conga. Francuski teniser koji ima košmare od Novaka. On je i jedan od retkih tenisera koji je uspeo da pobedi njih trojicu u momentima kada su bili prvi na planeti.

Protiv Đokovića je u 24 susreta ostvario šest trijumfa, šest puta je savladao Rodžera i četiri puta Rafaela. Ukupan procenat pobeda je 28 odsto, a 16 puta je izlazio trijumfalno iz duela sa njima.

DOMINIK TIM

Na trećoj poziciji je Dominik Tim. Jedan od dvojice igrača koji je uspeo da ostvari pet pobeda protiv svakog od članova "velike trojke". Ujedno ima i najveći procenat dobijenih mečeva protiv njih, neverovatnih 47 odsto!

Protiv Đokovića je igrao 12 puta, pet puta je slavio, protiv Rodžera ima pozitivan skor (5-2), dok je najčešće igrao sa Nadalom i slavio je šest puta u 15 mečeva. Ukupno 16 trijumfa.

Austrijanac je ujedno i osvojio grend slem u eri spomenutog trilinga. Slavio je na US Openu 2020. godine, tada je Đoković diskvalifikovan zbog čuvene loptice koja je pogodila linijskog sudiju, dok Rodžer i Rafa nisu učestvovali.

HUAN MARTIN DEL POTRO

Drugo mesto drži igrač koji je jedan od najomiljenijih u svetu tenisa. Huan Martin del Potro. Da nije imao ogromne probleme sa povredama ko zna šta bi sve ostvario u karijeri. Ovako ima pehar sa US opeena 2009. godine.

Nekadašnji treći igrač sveta je četiri puta u 20 mečeva slavio protiv Novaka, Rodžera je dobio u sedam od 25 susreta, a Rafu šest puta u 17 mečeva. Ukupno 17 pobeda protiv njih.

Argentinac ne želi još uvek da ide u penziju, podvrgao se operacijama i pokušaće da se vrati na teren naredne godine.

ENDI MAREJ

Verovatno niko nije iznenađen imenom na vrhu liste. To je Endi Marej. Igrač koji je i te kako znao da namuči trojicu ljutih rivala. Da nije došlo do povrede kuka verovatno bi imao šansu da ostvari još neku pobedu.

Britanac je taj drugi igrač koji uz Tima ima pet pobeda. Protiv Novaka je slavio u 11 od 36 mečeva, Rodžera je dobio 11 puta u 25 duela, a Rafu sedam puta na 24 susreta. Dakle, ukupno 29 pobeda.

Iako ima najviše uspeha protiv njih, ima manji procenat trijumfa zbog više odigranih mečeva - 33,7 odsto. Takođe treba dodati i da su samo Marej, Del Potro i Conga uspeli da dobiju Đokovića, Federera i Nadala u momentima kada su oni bili prvi na ATP listi.

2004-2020. What a time to be alive❗️Big4:

- 313 tittles 🏆

- 15 @AustralianOpen 🏆

- 14 @rolandgarros 🏆

- 17 @Wimbledon 🏆

- 13 @usopen 🏆

- 111 @atptour Masters1000

- 12 ATP Finals 🏆

- 8 @OlympicsTennis 🥇🥈🥉

- 8 @DavisCup 🏆

- Held the world No.1 ranking since February 2004 pic.twitter.com/r1HICkwwcx