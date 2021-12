ĐOKOVIĆ IPAK NE IDE NA AUSTRALIJAN OPEN: Odbili su ga za medicinsko izuzeće, ne daju mu da igra nevakcinisan?!

Kako sad stvari stoje, Novak ne ide u Australiju, rekao je izvor za medije.

Novak Đoković gotovo sigurno neće igrati na Australijan openu, piše večeras Informer. Srpski teniser tražio je medicinsko izuzeće od australijske lekarske komisije, tačnije dozvolu da može da igra nevakcinisan, ali je odbijen.

Izvor Informera blizak porodici Novaka Đokovića kaže da je osvajač 20 grend slem titula izričito protiv vakcine i da nije postojala šansa da se imunizuje protiv koronavirusa kako bi učestvovao.

- Kako sad stvari stoje, Novak ne ide u Australiju. Lekarska komisija ga je odbila za medicinsko izuzeće i neće da mu dozvole da igra nevakcinisan. Novak je izričito protiv vakcinacije - otkriva izvor Informera.

Novak ćuti

Mesecima se vode polemike i menjaju pravila u vezi s učešćem na Australijan openu. Prvobitno je saopšteno da će moći da igraju i nevakcinisani, a onda su političari iz države Viktorija i direktor turnira Kreg Tajli rekli da ne mogu igrati oni koji nisu imunizovani. Poslednja informacija bila je da će posebno oformljena lekarska komisija dati specijalnu dozvolu za učešće na turniru i nekima od nevakcinisanih igrača, ali prethodno moraju dati dobre razloge zašto nisu primili nijednu vakcinu protiv kovida-19.

Novak do sada nije otkrio da li će putovati u Melburn, niti da li je vakcinisan, mada i dalje ima šansu da promeni mišljenje i primi prvu dozu neke od vakcina kako bi od 17. januara učestvovao na Australijan openu. Nije isključeno ni da čelnici turnira ponovo promene pravila.

Javnost je zbunio i selektor Dejvis kup tima Srbije Viktor Troicki. Naš tim od 1. do 9. januara treba da učestvuje na ATP kupu u Sidneju. Troicki je rekao da neće putovati u Australiju i da u tom slučaju njegovu ulogu preuzima Novak Đoković. Međutim, Nole nije potvrdio učešće ni na ATP kupu, a zanimljivo je da Srbija ne bi ni imala pravo učešća ako Novak ne bude deo tima, jer su ostali srpski teniseri mnogo slabije rangirani. U Sidneju naš as može da igra i ako nije vakcinisan, ali bi morao u karantin u trajanju od 14 dana. Međutim, on u ovom trenutku i dalje boravi u rodnom Beogradu.

Đoković nije obavestio ATP kup

Sada je jasno da i od ATP kupa nema ništa jer je besmisleno da Nole putuje u Australiju ako ne učestvuje na prvom grend slemu sezone. Jedino što zbunjuje jeste to što je novinar dnevnog lista "Sidnej morning herald" Sem Filips otkrio da Nole nije obavestio nikoga iz organizacije ATP kupa da neće učestvovati, iako turnir počinje 1. januara. To je potvrdio i Teniski savez Australije.

Tokom dana oglasio se i tim Novaka Đokovića za odnose sa javnošću za srpsko tržište. Oni su saopštili da još nema zvanične potvrde da li će Nole da putuje u Australiju ili neće.

- Još uvek nemamo potvrdu da li će Novak igrati u Australiji - saopštili su iz tima Novaka Đokovića.