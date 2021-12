POZNATO ŠTA JE NOVAK REKAO O MELBURNU! Lajović: ATP zna zašto Đoković ne igra!

Novak Đoković definitivno neće igrati na ATP kupu u Sidneju, postavlja se pitanje da li će najbolji teniser sveta zaigrati na Australijan openu.

Srpski teniser Novak Đoković tražio je "medicinsko izuzeće" kako bi mogao nevakcinisan da igra na grend slem turniru u Melburnu, ali su ga australijske vlasti odbile.

Ni saigrači iz nacionalnog tima ne znaju šta se dešava, pa je Dušan Lajović rekao da su se u ekipi nadali da će zaigrati na ATP kupu.

- Saznali smo pre dan i po za ovu odluku. Mislim da smo svi čekali njegovu odluku do poslednjeg momenta, jer nije isto kada nemate najboljeg na svetu u svom timu i kada ga imate, velika je razlika - rekao je Lajović.

Potvrdio da niko u timu ne zna šta je razlog Đokovićevog nedolaska niti da li će se pojaviti na prvom grend slemu sezone.

- Ne znam šta je zvanični razlog, možda ATP zna. On je rekao da ne dolazi na ATP kup i da će dati sve od sebe da dođe na Australijan open. Rekao je: "Momci ne dolazim na ATP kup, videćemo za Australijan open". Nije rekao tačno zašto da li dolazi ili ne nego je rekao da čeka da donese odluku.

- Naravno kada je Novak u timu očekivanja su mnogo veća i svi su pod pritiskom, pošto on motiviše ceo tim. Sada smo možda malo po strani, to može da bude i dobro za nas. Može biti i loše, videćemo. Ali definitivno je drugačije i videćemo šta će se dešavati - dodao je on i naglasio da veruje da je Novak želeo da nastupi u Sidneju.

- Mislim da se i on poput nas nadao da će nekako biti ovde, ali nažalost nije i moramo se pomiriti sa tim.