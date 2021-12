Cicipas: Većina tenisera poštuje Đokovićevu odluku

Grk komentarisao činjenicu da Novak nije došao u Sidnej na ATP kup.

Četvrti teniser sveta, Stefanos Cicipas, stigao je na ATP kup, gde će braniti boje Grčke na turniru koji se održava u Sidneju od 1. do 9. januara, a na konferenciji za medije dotakao se i Novaka Đokovića.

Na ovom turniru neće biti Novaka Đokovića, koji je u poslednji čas otkazao ovo takmičenje, koje je glavna priprema za Australijan open. Međutim, kako je Telegraf dobio informacije, Đoković bi ipak trebalo da igra na Australijan openu, koji je na programu od 17. do 30. januara, pošto je dobio "zeleno svetlo", ali se čeka samo još da se to ozvaniči.

Cicipas ističe da poštuje odluku Đokovića, kao i da to poštuje većina tenisera.

- To je njegova odluka. Ako misli da nije spreman da igra na ATP kupu, iz bilo kog razloga, to je njegov izbor. Mislim da većina igrača poštuje njegov izbor. Imali smo priliku da biramo, šta mogu da kažem, ATP kup će biti bez jednog velikog igrača ove godine. Pravila su pravila i ona su uvedena iz bezbednosnih razloga, moramo da pratimo sigurnosna pravila da bi se ovo odigralo. Neki igrači ne žele da ih prate, to je njihov izbor, ne želim da kažem da greše - rekao je Grk.

