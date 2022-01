SRBIJA POBEDILA NORVEŠKU! Srpski dubl PREGAZIO Norvežane! Krajinović doneo poen, Lajović izgubio od Ruda (VIDEO)

Teniska reprezentacija Norveške izjednačila je na 1:1 protiv Srbije u Grupi A na ATP kupu u Sidneju, pošto je Kasper Rud pobedio Dušana Lajovića posle dva seta, 6:3, 7:5.

Lajović, 33. igrač sveta, izgubio je od osmog tenisera na ATP listi posle sat i 40 minuta.

Rud je u osmom gemu prvog seta oduzeo servis Lajoviću i poveo u meču. On je već u prvom gemu drugog seta napravio brejk, a srpski igrač je u osmom gemu vratio brejk i izjednačio na 4:4. U narednom gemu odmah je Lajović izgubio svoj servis, a zatim je Rud servirao za pobedu, ali nije iskoristio dve meč lopte, pa je posle novog brejka Lajović izjednačio na 5:5.

Norvežanin je posle toga oduzeo servis Lajoviću, a u narednom 12. gemu sačuvao je svoj servis za pobedu i doneo izjednačenje u meču protiv Srbije.

Kasnije je na programu odlučujući meč dublova.

SRBIJA POVELA PROTIV NORVEŠKE

Prvi poen Srbiji doneo je Filip Krajinović koji je bio bolji od Viktora Durasovića sa 2:0 (6:2,7:5).

Teniska reprezentacija Srbije povela je protiv Norveške na početku takmičenja u Grupi A na ATP kupu u Sidneju.

