ATP MRZI NOVAKA? Đoković ovo nije zaslužio, navijači napravili haos! (VIDEO/FOTO)

Tako je ATP odlučio da objavi novogodišnji miks sačinjen od najboljih poteza igrača, mnogima je u oko upala činjenica da na snimku nema osvajača tri grend slemova u prethodnoj godini. Više od minut je trajao ovaj video zapis, a Novak Đoković se na njemu nije pojavio ni u jednom kadru.

ATP je potom uvideo da video materijal nije izazvao željenu reakciju među navijačima, te prvo odlučuje da zabrani komentare, a potom i obriše video snimak.

Ponovo je objavljen nakon dorade, a na njemu se u tri kadra pojavljuje i čovek koji je obeležio tenisku godinu - Novak Đoković.

Usledila je prepiska ljutih navijača srpskog tenisera.

- Samo me zanima da znam zašto ste postavili onaj prethodni video i kasnije ga obrisali?

- Molim te, nemoj da mi kažeš da nije bilo Novaka na njemu

- Pa...

- Da li je to stvarno istina?

- Nažalost, da

- Taman kada pomisliš da ne mogu da potonu dublje. Zaista vau."

- Zaista ne mogu da potonu dublje.

Korisnik potpisan na Tviteru imenom "USB" razotkrio je spornu situaciju, uz posebnu objavu.

- Postavili su video snimak na kom se nalaze svi vrhunski teniser osim Đokovića. LJudi su se žalili i u pravu su. I onda ATP sakrije komentare? Stvarno? Sada je sve izašlo na videlo. Mrze ga, napisao je.

Unreal by @atptour They post a video with all top players in it except Djokovic. People complain and rightly so. And then ATP HIDES those comments. Like seriously? It's all in the open now. THEY HATE HIM. pic.twitter.com/gosw3CdD9w



U nastavku su komentari koji su prvobitno bili skriveni,

- Mržnja prema Novaku je toliko j***** velika da čak ne žele ni da ga stave u video zapis. Probudi se ATP on je najboljih svih vremena, o tome pričamo ovde.

- Jedva da sam video Đokovića. Šokantno.

- Kako možete tako da tretirate prvog igrača sveta i nekog ko je aktuelni šampion na tri grend slem turnira. Stavili ste milisekundu snimka Novaka.

The @atptour put out a video about 2022 Tennis. It included all of the top players but they snubbed their No 1 player again. Only after complaints did they amend the video. Those who think mandatory vaccines for players are for health reasons you will be wrong. It's unacceptable. https://t.co/sL7U4PzYne