MAJK TAJSON OTVORIO DUŠU O NAJBOLNIJOJ TEMI: Kao dete je bio PRETUČEN i SILOVAN, seća se i osobe koja je to uradila

Šampion Majk Tajson (55) iz bokserskog ringa je skoro uvek izlazio kao pobednik, ali i iz ove borbe koja se zove život.

Mnogi ga pamte kao jednog od najopasnijih boksera u istoriji, a većina se sa strahopoštovanje priseća da je na samom početku postao favorit mnogima pošto je postao najmlađi šampion u teškoj kategoriji, a to do sada još nije viđeno.

Priča se da je "sejao" strah i trepet, a mnoge je oduvek zanimalo zašto je takav. Međutim, užasno silovanje kroz koje je prošao u mladosti igralo je veliku ulogu.

Iako je "Gvozdeni" Majk pobedio mnoge velikane ovog sporta i iznenadio gledaoce širom sveta svojom snagom, odlučni borac je rešio da se otvori i kroz suze ispriča sve o stravičnom događaju iz njegovog detinjstva!

Suze u očima čoveka koji je, čak i sa 55 godine, poznat kao jedan od "najopasnijih" ljudi na svetu nisu svakidašnji prizor, ali čak se i najjači ponekad slome.

Majk Tajson je plakao pred još jednom legendom boksa, Šugar Rej Leonardom (65), kojeg je ugostio u svom potkastu. Kako i sam kaže, imao je briljantne trenutke u karijeri, ali i mnogo grešaka po kojima je ostao upamćen i sada se kaje.



- Poznajem umetnost koja se zove borba, znam umetnost koja se zove rat. To je sve što sam ikada učio. Tako da su me se plašili dok sam bio u ringu. Bio sam razarač. Rođen sam za to. Sada kada su ti dani prošli, osećam se prazno. Nemam ništa. Skromniji sam. Zato plačem. Plačem jer više nisam ta osoba. Nedostaje mi taj Tajson. Zato što se ponekad osećam kao pi*****, jer ne želim da ta osoba izađe iz mene. Ako je pustim napolje, pakao će doći s njom. Bojim se tog čoveka - objasnio je kroz suze "Gvozdeni" Majk u svom podkastu.

Prošao je put od dna do vrha pa ponovo do dna. Kroz ono što je Majk prošao u svojih pet decenija, pet ljudi ne bi prošlo u životu. A sve je počelo u ranoj mladosti događajima koji su ostavili dubok, neizbrisiv trag u njegovoj psihi. Stvari koje bi izludile većinu ljudi.

Otac ga je napustio dok je išao u osnovnu školu ostavivši njegovu majku sa troje dece. Njegov život se iz temelja promenio kada je sa 16 godina ostao bez majke, a ubrzo i bez sestre.

- Nikada nisam video majku srećnu zbog mene i zbog stvari koje radim. Znala me je samo kao divlje dete koje trči ulicama i dolazi kući sa novom odećom za koju je znala da je nisam platio. Nikada nisam imao priliku da razgovaram sa njom i upoznam je. Profesionalno to nije imalo nikakav uticaj na mene. Ali me slomilo lično i emocionalno - rekao je Majk.

Živeo je takvim životom u kome nije bilo mesta za greške. Smrt je vrebala u okrutnom Bruklinu na svakom uglu pa preživljavanje nije bila opcija - to je bio način života.

Sa 13 godina već je 38 puta uhapšen zbog sitnog zločina. Morao je da bira šta će da radi sa svojim životom i izabrao je boks.

Mnogo se zna o "Gvozdenom" Majku. To jest, skoro sve. Ali malo se može reći da je reporter "ESPN"-a Džeremi Šap ostao u šoku kada mu je Majk priznao da je silovan kao tinejdžer.

- Bio sam dečak. Bio je stariji čovek. Tukao me je i seksualno zlostavljao. Nikada ga posle toga nisam video - započeo je svoju priču Tajson.

- Naučio sam da to ne znači da si manje muškarac jer se to dogodilo - rekao je bokser, nakon čega je novinar upitao: "Jeste li tada nekome rekli?"

Majkov pogled pre odgovora govori je sam za sebe.

- Zašto se držimo ove teme zlostavljanja - on je odgovorio.

- Zato što vas nikada ranije nisam čuo da govorite o tome - odgovorio je reporter.

- Pa, nikome nisam rekao.

Usledio je neprijatan trenutak, ali je Šap brzo spasio stvar.

- Ne želim da se zadržavam na nečemu zbog čega vam je neprijatno.

- Nije mi neprijatno, to je samo nešto što se dogodilo. To nije imalo veliki uticaj na moj život - rekao je Tajson.

- Zaista verujete da to nije uticalo na vaš život?

- Da. Mislim da sam to preboleo tokom bokserskih dana.

Usledila je tišina, pošto je Tajson otkrio nešto što nikada ranije nije pomenuo.

- Taj bes niste nosili sa sobom - upitao je reporter.

- Mogao sam, definitivno. Naravno. Nemam sumnje u to. Ako tako kažete, u toj perspektivi onda da. Niko me više nikada neće dodirnuti - zaključio je Majk.

Možete ga voleti ili mrzeti, ali Tajson, šta god da je bio, prošao je mnogo toga u svom životu, prošao je nekoliko puta od vrha do dna, a sada će sa 55 konačno je pokazao i svoju najveću ranu.

