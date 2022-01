NASTAVLJA SE POHOD NA ATP KUP U SIDNEJU! Srbija danas igra protiv Čilea: Prvi na terenu Krajinović!

Teniseri Srbije nastavljaju pohod na ATP Kup. U prvom kolu grupne faze slavili su nad selekcijom Norveške, a sada je na redu duel protiv Čilea.

Protiv Čilea, prvi će na teren Filip Krajinović, koji će oko 7.30 igrati protiv Alehandra Tabila, 139. igrača na ATP rang-listi.

Start the day the right way, with tennis 🎾#ATPCup pic.twitter.com/R2DJ50mODD