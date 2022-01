ATP KUP U SIDNEJU! ČILE IZJEDNAČIO PROTIV SRBIJE: Dušan Lajović PREDAO MEČ! Kakav PEH za srpski tim! (VIDEO)

ČILE IZJEDNAČIO PROTIV SRBIJE

Srpski teniser Dušan Lajović predao je meč Kristijanu Garinu pri rezultatu 6:4, 4:6, 0:3 zbog povrede.

SRBIJA POVELA PROTIV ČILEA

Srpski teniser Filip Krajinović slavio je nad Alehandrom Tabilom sa 2:1 (6:4, 3:6, 7:6).

🇷🇸 IDEMO 🇷🇸 Filip Krajinovic withstands Alejandro Tabilo 6-4, 3-6, 7-6(5) to give #TeamSerbia a 1-0 lead against #TeamChile . #ATPCup pic.twitter.com/XzAQfj0M9b

U prvih šest gemova meča između Krajinovića i Tabila nismo videli nijednu šansu za brejk, da bi Srbin u 7. gemu oduzeo servis rivalu i zatim poveo i sa 5:3. Čileanac je bez problema uzeo gem na svoj servis, ali na Krajinovićev ništa nije mogao. Srpski as je iskoristio svoju prvu set loptu i poveo sa 1:0.

Drugi set je sjajno počeo Filip, brejkom, pa je poveo sa 2:0. Ali, onda je stao, Čileanac je vezao dva brejka i stigao do prednsoti od 4:2, pa je drugu set loptu iskoristio, došao do seta (6:4) i izjednačenja u meču.

