NAJNOVIJE INFORMACIJE! Još jedan dokaz da se Novak sprema za Australijan open!

Novak Đoković je već nekoliko dana u Marbelji gde se priprema za novu sezonu.

I dok je većina tenisera već stigla u Australiju i dalje svi čekaju odluku Novaka Đokovića. Odnosno, odluku Australijanaca, da li će oni promeniti stav.

Kao što je Informer preneo Novak je tražio medicinsko izuzeće od vakcine koja je obavezna za takmičenje u Melburnu, ali su ga Australijanci odbili.

I pored sveta Novak trenira u Marbelji na betonu i to lopticama sa kojima se igra u Melbrunu pa mnogi smatraju da je to znak da će Novak ipak braniti trofej na prvom grend slemu un sezoni.

To nije sve! Pojavile su se nove informacije koje potvrđuju da se naš as ozbiljno sprema za grend slem. Sa Novakom u Marbelji je njegov kompletan tim. Radi sa trenerom Marijanom Vajdom, fizioterapeutom Ulisesom Badiom i trener Markom Panićijem, prenose španski mediji. Tu nije samo Goran Ivanišević.

Podsećamo, direktor Australijan opena Kreg Tajli poslao je poruku prvom teniseru svera.

- Što se tiče Novakovog statusa, mislim da ćemo dobiti ishod u narednih nekoliko dana. U suprotnom, brzo će postati kasno da se pojavi i da igra na Australijan openu. Vrlo malo je ostalo da se sve odigra - tvrdi Tajli.

Autor: