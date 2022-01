NOVI ŠOK PREOKRET ZA ĐOKOVIĆA?! Da li Novak može da igra na Australijan Openu? Oglasila se ministarka: Mi donosimo KONAČNU ODLUKU

Đoković je tražio da dobije dozvolu da uđe u Viktoriju, tačnije u Melburn i pokuša da četvrti put zaredom osvoji prvi grend slem u sezoni.

U utorak je saopštio da je dobio izuzeće i da putuje u Australiju, a usledila je lavina reakcija od strane medija i navijača širom sveta.

Sada su se pojavile nove šokantne reči koje je saopštila ministarka Unutrašnjih poslova, Karen Endrjuz, a koje su masovno preneli mediji u Australiji.

- Iako Vlada Viktorije i Teniski savez Australije mogu da dozvole nevakcinisanom igraču da učestvuje na Australijan openu, zapravo je Vlada Australije ta koja odlučuje na granici. Od 15. decembra samo potpuno vakcinisani mogu da uđu u zemlju bez medicinskog izuzeća. Ako osoba nije vakcinisana, mora da poseduje validan dokaz da ne može da bude vakcinisana iz medicinskih razloga kako bi mogla da ima iste benefite kao vakcinisani. Granična policija će nastaviti da prati da li se mere poštuju. Niko ko dolazi na Australijan open neće imati specijalan tretman - navodi se u saopštenju ministarke.

Big serve from the Home Affairs Minister on Djokovic's exemption.



"It is the Commonwealth Government that will enforce our requirements at the Australian border...

No individual competing at the Australian Open will be afforded any special treatment." #AusOpen pic.twitter.com/9UuNWvIm1Y